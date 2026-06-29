Domador de Chalco: Capturan a hombre que poseía leones, monos y otros animales exóticos

Animales exóticos en Chalco El presunto culpable no poseía los permisos necesarios y se le denunció por maltrato animal. (FGJEM)

Un hombre identificado como Brandon ‘N’ fue detenido en conexión con a la posesión ilegal de animales exóticos en Chalco. Al menos 10 animales fueron rescatados por las autoridades.

¿Qué animales exóticos confiscaron en Chalco?

En el municipio de San Gregorio Cuatzingo, una investigación dirigida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rescató animales exóticos que al parecer se encontraban ilegalmente en cautiverio. Estos incluyen un león africano, un cachorro de tigre blanco, dos pumas, un ocelote, dos papiones sagrados, dos lémures de cola anillada y una iguana verde. Se desconoce hasta el momento el origen de los animales.

Las autoridades respondieron a una denuncia de posible maltrato animal. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal de Chalco y Protección Civil.

¿Quien es el culpable de animales exóticos confiscados en Chalco?: Señalan canal de Tik Tok

Posible culpable Señalan cuenta de Tik Tok que presumía posesión de animales exóticos. (branaar11 y FGJEM)

El presunto culpable fue identificado como Brandon ‘N’ por la Fiscalía. Algunos señalan que podría tratarse del usuario de Tik Tok “branaar11″, también llamado Brandon, quien se ha dedicado a publicar videos documentando la fauna exótica que posee. Sin embargo, esta cuenta asegura ser un centro de conservación con manejo responsable de la fauna en sus videos. Las autoridades no han confirmado si la cuenta está vinculada al presunto culpable.

El mismo acusado afirmó durante su detención que se dedica a la compra y venta de animales exóticos. Durante la diligencia, no se encontraron documentos que otorgaran al culpable la facultad de resguardar y manejar a los animales, razón por la que fue detenido.

La autoridades informaron que los animales rescatados permanecerán en el sitio hasta que se determine a dónde serán reubicados.

No es la primer vez que en la zona se rescata a un animal exótico. Tan sólo en abril de este año una leona de ocho meses en Jardines de Chalco.