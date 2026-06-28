Colectivos de familias de desaparecidos LGBT+ y anti comercio rosa toman el Fan Fest

lgbt Miles de integrantes de la población LGBTTTIQPA+ marcharon del Ángel de la Independencia al Centro Histórico para conmemorar la 47 edición de la Marcha del Orgullo. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Grupos de familias de desaparecidos LGBT+ protestaron en la explanada del Zócalo capitalino, donde se desarrolla el FIFA Fan Fest del mundial de fútbol.

Estos colectivos, reclamaron, que ni FIFA ni el gobierno detendrán el movimiento que visibiliza las problemáticas por las que atraviesa la comunidad LGBT, como crímenes de odio que autoridades dejan en la impunidad.

Además, señalaron los inconformes, múltiples marcas comerciales únicamente apoyan a la comunidad LGBT+ en el mes de junio, al lanzar publicidad, mercadotecnia y productos con los colores de la bandera del arcoiris, sin alguna estrategia que presione a las autoridades para que se investiguen los delitos hacia este grupo, o con acompañamiento jurídico a las víctimas.

Ante decenas de aficionados, manifestantes lanzaron consignas como “El que no salte es FIFA”.

“La Fiscalía no te reconoce como grupo de acompañamiento a la sociedad civil como acompañamiento a las familias, obstaculiza que la persona pueda ser encontrada, las instituciones actúan con oficialismos. Las familias quedan sin la posibilidad de tener un duelo”, mencionó uno de los manifestantes.

Con lonas exhibían los rostros de las personas LGBT que no regresaron a casa, algunos, llevan más de 10 años con carpetas de investigación abiertas que no han tenido avances en las ingadatorias, tampoco presuntos responsables detenidos o indicios que permitan judicializar los casos.

“México es el segundo lugar en crímenes de odio, las mujeres trans perdemos la vida simplemente por nuestra identidad y las personas transgénero somos desaparecidas y perdemos la vida por nuestra identidad. Las personas juzgadoras, quienes deben de garantizar la vida, no actúan con diversidad sexual. Basta de carpetazos, por crímenes pasionales como les llaman, basta de invisibilizar a nuestras comunidades trans y de no reconocer su muerte, por su identidad que siempre adoptaron”.

“Necesitamos una ley que cambie y no nos revictimice, son más de 129 mil personas desaparecidas en México y muchas y muchos pertenecían a la población LGBT y el estado no lo quiere reconocer. Necesitamos que a estas hijos, hijas, madres y padres que buscan de la comunidad, tengan el derecho a una protección del estado”.

“Estas Fiscalías no están preparadas para llevar a cabo los actos de investigación necesarios, no cuentan con los protocolos necesarios. Con una carpeta abandonada porque no hubo un agente investigador hasta un año, ocho meses después. La Fiscalía no llama a los responsables”, señaló Ana, activista.

Su mayor reclamo tiene que ver con que aún con la tipificación del delito de transfeminicidio en algunos estados, la persecución del crimen no se materializa dado que el personal que laboran en las Fiscalías no ue sensibilizada o sometida a capacitaciones para tratar con grupos vulnerables y, en varios casos, no se reconoce la identidad de género de los denunciantes, el nombre que adoptaron luego de su transición o no se tipifica como un crimen de odio, si no se nombrar únicamente homicidio.

“Ser una persona transgénero tiene que ser olvidada y revictimizada, hasta el día de hoy no estoy conforme con la carpeta, hay cambios en el personal, las personas involucradas no se presentan porque tienen derechos”.

“Toda la comunidad LGBT es invisible, la justicia está por los suelos, no es posible que se tengan que manifestar para tener acceso a la justicia y exigir que el transfeminicidio sea tipificado”.

“Exigimos incorporar la variable de identidad sexual y de género en los registros relacionados con desapariciones y búsquedas, además de diseñar protocolos de búsqueda, con enfoque interseccional que contemple las necesidades específicas de cada población dentro de la identidad sexual y de género”.

“Pedimos que se reconozca a la familia social en los procesos de denuncia, justicia, víctimas y reparación, eliminando trabas que impiden su participación efectiva. También garantizar recursos públicos permanentes para las comisiones de búsqueda, Fiscalías especializadas y mecanismos de perspectiva LGBT”, expuso Monica, una de las protestantes en el Fan Fest de la FIFA.

Del mismo modo, los manifestantes se pronunciaron hacia los corporativos cuya “solidaridad rainbow” sólo se activa en el mes de junio, pero ninguna de estas marcas es empática en acompañar procesos jurídicos a víctimas que no cuentan con recursos económicos para que sus casos sean llevados ante la autoridad judicial y que debido a condiciones de pobreza y rezago social.

Igualmente, sugirieron, que los tenis, sombrillas, teléfonos celulares, ropa y demás artículos cuyo branding es de arcoíris y que los grandes negocios ofrecen, una parte de sus ganancias sea destinada a colectivos LGBT que arropan víctimas.

“Sólo por ser gay te matan, el Gobierno no está capacitado para tratar ningún asesinato. La Fiscalía y el dicho de siempre que te dicen ‘ya se abrió carpeta’, no se hace nada, por eso la geTre prefiere no denunciar, porque es perder el tiempo y no pasa nada, pareciera que el Gobierno protege a los criminales”, declaró Danthe.