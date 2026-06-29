Desecho de basura en las calles, primera causa de inundaciones en el Valle de México

Operativo Tlaloque (SEGIAGUA)

En esta temporada de intensas lluvias, la zona del Valle de México continúa sufriendo las consecuencias de ubicarse en una región dónde el agua no tiene salida natural a un cuerpo de agua como mares u océanos por lo que se acumula entre calles y zonas de baja de altura generando inundaciones y encharcamientos

Sin embargo, autoridades federales, estatales, y locales afirman que esta no es la principal causa de que regiones de la zona metropolitana queden bajo el agua al menos una vez por semana durante los meses de lluvia. La principal afectación se deriva de un comportamiento que los mismos ciudadanos no han podido regular en décadas y que cada vez daña más la infraestructura lista para desechar el agua.

El mal manejo y tiradero de basura y distintos tipos de desechos en las calles, ríos, arroyos, presas, canales y cuerpos de agua, propician la mayor dificultad para que el agua pluvial o residual pueda abandonar las calles y avenidas para llegar a las tuberías subterráneas que se encargan de transportarla a los cárcamos o vasos reguladores para su correcto tratamiento.

Este fin de semana se registraron ejemplos de esta problemática en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, cuando una torrencial lluvia dejó severas inundaciones este sábado que activó los protocolos de seguridad del personal de Protección Civil para resguardar a decenas de habitantes que quedaron varados entre el agua, a pie o a bordo de vehículos privados y públicos imposibilitados de moverse para llegar a sus lugares de destino.

De igual forma la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) puso manos a la obra para combatir los grandes encharcamientos registrados principalmente sobre las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman, en la colonia Los Reyes Iztacala, realizando trabajos de bombeo y desazolve.

La dependencia estatal confirmó que la severa acumulación de agua fue provocada por el taponamiento de coladeras y bocas de tormenta con basura y desechos, por lo que recordaron la importancia de mantener limpia la vía pública.

Resultados Operativo Tlaloque domingo 28 de junio (SEGIAGUA)

Este domingo distintos puntos de la alcaldía Tlalpan quedaron bajo el agua por lo que el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua activó el operativo Tlaloque, destinado para el bombeo de agua y encharcamientos.

Un de las vialidades más afectadas fue Insurgentes Sur, a la altura de la Joya, colonias cercanas al Estadio Ciudad de México, la zona de San Fernando, Ejido San Pedro Mártir y muchas otras donde autos tuvieron dificultades para continuar circulando debido a la altura de la acumulación de lluvia.

Incluso el servicio del Tren Ligero recortó su operación temporalmente desde Taxqueña hasta el Estadio por la acumulación de agua en la Calzada De Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco.

Vecinos de las zonas afectadas circularon en redes sociales imágenes donde se observan ríos de agua corriendo por las calles, así como grandes lagunas negras que no encontraban salida por las alcantarillas hasta la llegada de los cuerpos de emergencia que principalmente se encargaron de remover las barreras de basura y posteriormente de bombear el líquido acumulado con maquinaria especializada.

Casa bajo el agua en Tlalpan (@DIARIOUNOMASUNO)

Infraestructura lista para el tratamiento de agua

La Conagua informó que como resultado de acciones realizadas por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, solo en lo que va del 2026 se han retirado 3,741.6 toneladas de basura y residuos —que incluyen escombro, muebles, llantas entre otros— en ríos, arroyos, presas, canales y cuerpos de agua.

Como parte de la colaboración entre los tres niveles de gobierno del Valle de México, se ha implementado el Protocolo de Operación Conjunta desalojo de las aguas pluviales y residuales de manera coordinada en el menor tiempo posible con la mayor seguridad a través de la activación de infraestructura especializada en el que se emplea la infraestructura de 21 presas, 5 vasos reguladores y 4 plantas de bombeo.

Sin embargo, esta magna obra de la ingeniería cada tanto se ve dañada por la presencia de desechos en su estructura a pesar de contar con filtros y rejillas para detener el paso de bolsas de plástico, estructuras de unicel, cartón, autopartes, madera, botellas de pet, estructuras metálicas etc.

Desecho de basura en las calles, primera causa de inundaciones en el Valle de México (CONAGUA)

A pesar de que dependencias como la Conagua y gobiernos locales inician acciones previo a la llegada del temporal de lluvias con limpieza de la infraestructura para el desalojo de agua así como desazolve de coladeras, estas acciones continúan sin ser suficientes ante la persistente presencia de basura a la que no se le da el tratamiento adecuado.

Ante esta problemática, una vez se renueva el llamado de las autoridades a: