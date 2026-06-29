Metro CDMX 29 de junio: Línea 3 amanece hoy con retrasos tras lluvias intensas

Lluvias provocan retrasos en el Metro CDMX | Línea 3 aplica marcha de seguridad. (Rogelio Morales Ponce)

Las fuertes lluvias registradas desde la tarde de este domingo han provocado afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B mantienen circulación constante y una afluencia baja como medida de seguridad debido a las condiciones climatológicas.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se implementa marcha de seguridad en la Línea 3 debido a lluvia en la zona.… pic.twitter.com/t51LNUOLte — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

Asimismo, la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, implementó marcha de seguridad como medida preventiva ante las lluvias, lo que ha provocado un avance más lento de los trenes y un incremento en los tiempos de espera para los usuarios.

De igual forma, el Metro informó que cuenta con personal desplegado en puntos estratégicos de la red para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mitigar las afectaciones ocasionadas por los retrasos en el servicio.

#MetroAlMomento



Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.… pic.twitter.com/uVGA2WPw31 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

Se espera que el servicio se regularice en las próximas horas conforme mejoren las condiciones climatológicas. Mientras tanto, el STC Metro informó que continuará emitiendo actualizaciones sobre la operación de la red a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Alternativas ante los retrasos registrados en la Línea 3

Los usuarios pueden optar por los siguientes servicios alternos ante la implementación de la marcha de seguridad en la Línea 3 del Metro:

Metrobús Línea 1 (El Caminero - Indios Verdes)

(El Caminero - Indios Verdes) Metrobús Línea 3 (Atoyac - Tenayuca)

De igual forma se invita a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que se prevé que las lluvias continúen durante las próximas horas. Estas condiciones podrían generar nuevos encharcamientos, afectaciones viales y mayores tiempos de traslado en distintos puntos de la Ciudad de México.