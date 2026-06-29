Más de 5 mil personas de respaldan agenda territorial en Tlalpan

Asamblea en Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan Gabriela Osorio Hernández encabezó un encuentro con habitantes y representantes comunitarios, en el que se llevó a cabo la revisión de los avances en obras de infraestructura, con las que se busca la regularización de asentamientos y proyectos de atención a comunidades de la entidad.

En el encuentro, que forma parte de la agenda de reuniones sectoriales que Osorio mantiene con distintos grupos de la sociedad organizada, participaron más de 5 mil habitantes y representantes de asentamientos humanos de Tlalpan. El objetivo es fortalecer el diálogo directo con las comunidades de la demarcación.

A lo largo de la reunión se expusieron los avances que se han alcanzado en materia de infraestructura y desarrollo comunitario, entre ellos se encuentra la construcción de poco más de 7.5 kilómetros de huellas ecológicas, que fueron realizadas en coordinación con las propias comunidades en 77 colonias y parajes. Asimismo, hubo una inversión de más o menos cinco millones de pesos destinada a estudios técnicos para avanzar en la regularización de 16 asentamientos que son considerados como prioritarios.

Durante su participación, Gabriela reconoció la participación de las comunidades y destacó que los resultados que el logro de los objetivos ha sido posibles gracias al trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía.

Gabriela Osorio

“Cuando las vecinas y los vecinos participan, las soluciones llegan más rápido y responden mejor a las necesidades de cada comunidad. Ese es el camino que queremos seguir construyendo en Tlalpan: un gobierno cercano, que escuche y trabaje de la mano con la gente”, expresó Osorio.

La alcaldesa también afirmó que continuará la atención a los asentamientos, ya que se trata de una prioridad de su administración, con proyectos que permitan mejorar la infraestructura y avanzar en la regularización de comunidades.

“Nuestro compromiso es que ninguna comunidad se quede atrás. Vamos a seguir impulsando obras, gestionando recursos y generando las condiciones para que más familias tengan mejores servicios y mayor certeza sobre su patrimonio”.

Osorio agregó que con los encuentros sectoriales es posible que se mantenga un diálogo permanente con los distintos sectores de la población, al mismo tiempo que se construyen soluciones a partir de las necesidades que expresen las y los participantes. La importancia del trabajo territorial para localizar las zonas geográficas y sus principales demandas, recae en que están consientes de que en cada colonia, pueblo o barrio los requerimientos pueden variar.

“Escuchar directamente a la gente nos permite tomar mejores decisiones. Queremos que cada encuentro se traduzca en acciones concretas y que las y los habitantes sepan que cuentan con un gobierno presente en el territorio”.

La agenda territorial de la alcaldesa continuará durante las próximas semanas con reuniones dirigidas a otros sectores de la demarcación, como parte de una estrategia permanente de vinculación con organizaciones y liderazgos comunitarios de Tlalpan.