Sistema del IECM agilizó integración de resultados en la Jornada Electiva Única 2026

Sistema del IECM agilizó integración de resultados en la Jornada Electiva Única 2026elección vecinal

El Sistema de Integración de la Votación y Opiniones por Unidad Territorial (SIVOUT) permitió recopilar y concentrar de manera oportuna la información preliminar sobre la participación ciudadana durante la Jornada Electiva Única del pasado 3 de mayo.

Así lo detalla un informe presentado por la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El documento señala que la herramienta tecnológica cumplió con el objetivo de integrar los datos generados durante la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, facilitando el seguimiento institucional del desarrollo de la jornada.

El SIVOUT concentró los registros capturados en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión instaladas en las distintas unidades territoriales de la Ciudad de México, lo que permitió generar reportes preliminares de participación para apoyar la toma de decisiones durante el proceso electivo.

Como parte de la preparación para la Jornada Electiva Única, el IECM capacitó al personal de sus 33 Direcciones Distritales en el manejo de la plataforma, además de realizar diversas pruebas operativas y simulacros para verificar su funcionamiento antes de su implementación.

Según el informe, estos ejercicios permitieron familiarizar al personal con el uso del sistema e identificar áreas de mejora, lo que derivó en ajustes operativos que fortalecieron el desempeño de la herramienta durante la jornada.

La evaluación también concluye que las observaciones realizadas por las Direcciones Distritales y las adecuaciones implementadas previo a la elección contribuyeron al funcionamiento eficaz del sistema en la integración de la información.