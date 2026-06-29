CDMX vuelve a activar Ley Seca por el México vs Ecuador: ¿A qué hora y en qué colonias se aplicará este 30 de junio?

México vs Ecuador Aplicarán Ley Seca (cuartoscuro)

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció que este martes se aplicará Ley Seca a ciertas zonas de la capital durante el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador. Esto después de que el pasado miércoles se tomó la misma medida en el enfrentamiento entre la selección mexicana y Chequia.

¿Cuándo será Ley Seca en CDMX?

La Ley Seca se aplicará en el marco del partido que se disputará entre México y Ecuador este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Se espera que, como se ha visto en días anteriores, en caso de una victoria por parte del Tricolor, los fanáticos marchen con dirección al Ángel de la Independencia, tanto desde el estadio como de otros puntos de conglomeración como el Fan Fest del Zócalo.

Esta es la razón por la que se instaurará la prohibición a la venta de bebidas alcohólicas, la cual iniciará la tarde del martes, cuatro horas antes del inicio del partido, a las 15:00 horas. Se extenderá hasta el miércoles 1 de julio a las 7:00 horas de la mañana.

¿Dónde será Ley Seca en CDMX?

La Ley Seca se concentrará en la alcaldía Cuauhtémoc, en las jurisdicciones que abarcan las siguientes colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

También incluido está el Perímetro A del Centro Histórico, que abarca el Zócalo, la explanada del Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central, la Plaza de Santo Domingo y las calles Donceles, Tacuba, 5 de mayo y Madero.

De igual manera, las zonas aledañas al Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, contarán con restricciones.

Según la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se desplegarán más de 15 mil cuerpos de seguridad en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, como Paseo de la Reforma

El secretario de Gobierno de la Ciudad, César Cravioto, señaló que dichas medidas fueron efectivas durante el último encuentro de la selección mexicana en garantizar el orden público.

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas sólo aplicará para tiendas de conveniencia y supermercados, por que la venta y consumo por copeo en establecimientos con licencia para la venta de alcohol está permitido.

Aun así, es importante tomar en cuenta que consumir alcohol en cualquier establecimiento que no cumpla con las normas podrá traer consecuencias al consumidor. La Ley de Cultura Cívica detalla que consumir bebidas alcohólicas en establecimientos no autorizados puede acarrear multas de entre 1,290 y 4,692 pesos. Para establecimientos que incumplan la norma, la multa puede alcanzar los 293,275 pesos.