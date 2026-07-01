Gobierno de CDMX reforzará operativo para festejos del Mundial tras tragedia en el Ángel

La tragedia registrada durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial obligó al Gobierno de la Ciudad de México a replantear su estrategia para las concentraciones masivas en el Ángel de la Independencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el fortalecimiento inmediato de los protocolos de Protección Civil, Seguridad y Salud para el próximo encuentro del combinado nacional, al tiempo que la Fiscalía General de Justicia capitalina mantiene abiertas las investigaciones por la muerte de cuatro personas ocurrida durante las celebraciones.

La mandataria capitalina expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y sostuvo que el objetivo será reducir al máximo los riesgos en las siguientes jornadas mundialistas, sin impedir que la población continúe celebrando.

“Aquí no se puede prohibir el festejo; lo que tenemos que hacer es garantizar que se lleve a cabo con los menores riesgos posibles”, señaló.

Mencionó que el martes se registró la mayor concentración de personas de la historia reciente de la capital, con más de 1.4 millones de asistentes distribuidos entre Paseo de la Reforma, el Zócalo, los festivales futboleros y las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Pese al despliegue de más de 35 mil servidores públicos y miles de elementos de seguridad y protección civil, reconoció que será necesario reforzar las medidas para evitar nuevas aglomeraciones.

Las acciones que se preparan para el próximo domingo son ampliar la estrategia de descentralización de los festejos, con más espacios públicos para seguir el partido y celebrar sin necesidad de trasladarse al Ángel de la Independencia, considerado el punto de mayor riesgo por la concentración masiva de personas.

La administración capitalina adelantó que en los próximos días dará a conocer el nuevo protocolo, el cual incluirá medidas adicionales de protección civil, operativos de seguridad y campañas de comunicación para desalentar la llegada de asistentes cuando la zona alcance su capacidad.

Investigación continúa por las muertes

El anuncio de los nuevos protocolos ocurre mientras la Fiscalía capitalina investiga las circunstancias en que murieron cuatro personas durante los festejos.

Tres de los fallecimientos ocurrieron en calles aledañas a Paseo de la Reforma. Las víctimas fueron una joven de 19 años, una mujer de 48 y un hombre de 44 años, quienes, de acuerdo con la Secretaría de Salud, fallecieron por asfixia tras recibir atención de los equipos de emergencia y ser trasladados a hospitales.

Una cuarta persona, un hombre de aproximadamente 30 años cuya identidad aún no ha sido confirmada, murió posteriormente en un hospital tras presentar una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio.

Las autoridades descartaron, por el momento, que exista evidencia que confirme versiones sobre una intoxicación por sustancias ilícitas, por lo que la causa continúa bajo investigación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que las indagatorias buscan establecer qué provocó el movimiento masivo de personas registrado entre las 22:00 y las 23:00 horas en la zona de Hamburgo, Berna y Lancaster, donde ocurrieron las atenciones médicas.

En las líneas de investigación se analiza si la aglomeración obedeció al flujo natural de asistentes al concluir el partido o si existió algún detonante específico que provocó un desplazamiento abrupto de la multitud. El funcionario señaló que también se revisan testimonios, videos y otros elementos para reconstruir la mecánica de los hechos.

Clara Brugada afirmó que las investigaciones deberán llegar “hasta las últimas consecuencias” para deslindar responsabilidades y conocer con precisión qué ocurrió.

Más operativos

Las autoridades defendieron que los protocolos implementados durante la jornada evitaron una situación de mayores dimensiones, aunque admitieron que la creciente afluencia obliga a realizar nuevos ajustes.

El Gobierno recordó que desde horas antes del partido se cerraron estaciones del Metro cercanas al Ángel, se instalaron filtros para retirar bebidas alcohólicas y objetos de riesgo, además de habilitar casi 60 puntos alternos para la transmisión del encuentro, incluidos festivales futboleros, pantallas en plazas públicas y actividades culturales.

Sin embargo, reconoció que miles de personas continuaron desplazándose hacia Paseo de la Reforma una vez concluido el partido, lo que derivó en una concentración superior a la prevista.

Finalmente, Brugada hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acudir al Ángel cuando la zona ya se encuentre saturada, moderar el consumo de alcohol y atender las indicaciones de Protección Civil y de las corporaciones de seguridad.

“Necesitamos construir una cultura del cuidado colectivo. La mejor celebración es aquella en la que todas y todos regresamos sanos y salvos a casa”, expresó.