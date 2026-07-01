¿Qué provocó la estampida en el Ángel? Testimonio relata la tragedia del 30 de junio en Reforma

Testigo relata lo que sucedió en la estampida de Reforma el 30 de junio Fotos: vía redes sociales

Durante las primeras horas de este martes 1 de julio de 2026, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de dos personas a causa de una estampida ocurrida durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, en Avenida Reforma, una de las más transitadas de la CDMX.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Reforma fue abarrotada por alrededor de un millón de personas, quienes no detuvieron la celebración hasta la mañana de este miércoles.

Lamentablemente, la algarabía se vio opacada por el fallecimiento de estas dos personas, de las cuales se sabe que recibieron maniobras de reanimación, sin embargo, esto no fue suficiente para preservar su vida.

En medio de esta terrible noticia, las autoridades aún están realizando las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedió dicha estampida y así deslindar responsabilidades.

📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa



En alcance a la información reportada:



Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.



Desde el… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

A pesar de que no hay un dictamen oficial, sí existen testimonios de la tragedia ocurrida anoche. Entre ellos se encuentra Jesús Góngora, quien presenció la estampida desde su negocio sobre Reforma.

¿Qué dijeron el testigo sobre la estampida sobre Reforma?

Góngora es dueño de un establecimiento adaptado como baños públicos y, de acuerdo con lo que observó, declaró que, repentinamente, las personas comenzaron a aglomerarse en un “cuello de botella”, mientras intentaban ingresar por la calle Lancaster. Sin embargo, al grito de “nadaremos”, la turba entró en pánico y las personas cayeron al piso, mientras otras también tropezaron detrás suyo.

Jesús también relató que el agolpamiento de personas también lo derribó y quedó atrapado entre las personas. Cuando se pudo incorporar, se dio cuenta de que tenía un pie lesionado. Sin embargo, a pesar del dolor, hizo lo posible por auxiliar a los caídos. Por si fuera poco, Jesús asegura que esta crisis duró alrededor de 45 minutos y pasaron otros 40 más para que personal de Protección Civil arribara al lugar de los hechos para brindar las primeras atenciones a los heridos.

Góngora también hizo una observación muy importante, pues indicó que el personal de seguridad que contenía las vallas de seguridad, en vez de abrirlas para que la gente pudiera salir, únicamente habilitaron una pequeña salida para que la multitud saliera. Esto, por supuesto, en lugar de preservar el orden, resultó en una estampida.

Lo más grave es que entre la multitud se encontraban familias completas; madres con bebés, menores de edad y también personas de la tercera edad. Jesús asegura haber escuchado gritos de auxilio: Había gritos de niños, de señoras diciendo: ‘Agarren a mi bebé, jálenme, no me dejen’, aseguró.

De acuerdo con el comerciante, fueron alrededor de 200 personas las que participaron durante el colapso, lo que dejó un saldo de dos muertos: un hombre de 44 años y una joven de 19 años.

La investigación por parte de las autoridades aún continúan con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió esta desgracia en medio de una fiesta que, se supone, debió terminar con saldo blanco. No obstante, el saldo actualizado al día de hoy es de cuatro personas fallecidas.