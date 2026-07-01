Confirman cuarta muerte en CDMX durante festejos en el Ángel; habría sido por posible intoxicación

Cuarta víctima mortal en los festejos del Tri | joven fallece tras convulsionar en Paseo de la Reforma. (Estrella Josento)

Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el partido contra Ecuador suman una cuarta víctima mortal en la Ciudad de México. De acuerdo con información difundida por Carlos Jiménez, un joven de aproximadamente 25 años falleció tras ser trasladado de emergencia a un hospital luego de presentar convulsiones en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Según el reporte, el hombre fue localizado la noche del martes en el cruce de Río Lerma y Río Tiber, a unos metros de Paseo de la Reforma, donde se realizaban las celebraciones masivas por el triunfo del Tricolor.

Elementos de emergencia lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero debido a que se encontraba convulsionando. Sin embargo, alrededor de la 1:45 de la madrugada se confirmó su fallecimiento.

La Secretaria de Salud confirma cuarto fallecimiento en los festejos mundialistas en el Paseo de la Reforma

Poco después, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el cuarto fallecimiento relacionado con los festejos mundialistas realizados en Paseo de la Reforma.

La dependencia informó que la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad permanece sin confirmar, quien fue trasladado a un hospital tras presentar un estatus epiléptico, crisis convulsivas y sangrado de tubo digestivo. Durante su atención médica sufrió un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación, por lo que se confirmó su fallecimiento.

La efusividad de la afición mexicana en el Ángel provoco cinco decesos

Este fallecimiento ocurre horas después de que las autoridades capitalinas confirmaran la muerte de tres personas durante los festejos realizados tras el encuentro entre México y Ecuador.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las víctimas fueron dos mujeres, de 48 y 19 años, y un hombre de aproximadamente 44 años, quienes fueron encontrados inconscientes sobre Paseo de la Reforma.

Además de los fallecimientos, la concentración masiva de aficionados provocó diversas emergencias médicas, principalmente por casos de asfixia, deshidratación y crisis relacionadas con la aglomeración de personas, por lo que cuerpos de emergencia realizaron múltiples atenciones durante la madrugada.