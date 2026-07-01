Supera 65 millones programa de viajes gratuitos en transporte mexiquense

El programa de gratuidad y libre transbordo en los sistemas Mexibús y Mexicable cumplió dos años de operación con un acumulado de más de 65 millones de viajes gratuitos y transbordos sin costo para personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años, informó el Gobierno del Estado de México.

La Secretaría de Movilidad mexiquense (Semov), informó que el esquema inició operaciones el 1 de julio de 2024 con el propósito de facilitar el acceso al transporte público a sectores considerados vulnerables y reducir el costo de sus traslados.

El titular de la dependencia, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que durante este periodo se han contabilizado 32 millones 692 mil viajes gratuitos y 32 millones 366 mil transbordos libres entre Mexibús y Mexicable, para un total superior a 65 millones de servicios otorgados.

La administración estatal indicó que el programa ha representado subsidios por más de 649 mil 654 millones de pesos destinados a ambos sistemas de transporte, con el objetivo de apoyar la movilidad de usuarios de bajos ingresos.

Los beneficios se concentran principalmente en habitantes de los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan, donde operan las líneas de Mexibús y Mexicable.

Según las cifras oficiales, las personas adultas mayores son el grupo que más ha utilizado este apoyo, con 28 millones 796 mil viajes registrados durante los dos años de funcionamiento. Les siguen las personas con discapacidad, con 2 millones 782 mil viajes, y las niñas y niños menores de cinco años, con un millón 113 mil traslados.

La Subdirectora de Control Operativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), Lucía Sauza Jiménez, señaló que el programa busca facilitar la movilidad de la población, además de generar ahorros económicos y reducir los tiempos de traslado.

Por su parte, algunos usuarios consultados por las autoridades estatales destacaron el impacto del beneficio en sus desplazamientos cotidianos y en la economía familiar.