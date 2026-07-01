Tarjeta de Movilidad conmemorativa del Mundial: CDMX anuncia venta de medio millón más para coleccionistas

Tarjeta de Movilidad Integrada Saldrán más unidades de edición conmemorativa (Autoridad del Centro Histórico)

Todos los fanáticos del Metro y el futbol contarán con otra oportunidad para adquirir su tarjeta conmemorativa del Mundial 2026. La última edición de las mismas se agotó en tan sólo un par de semanas.

Ya pueden encontrar la tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa.



El honor es enorme. Entrego esta ilustración a la ciudad que más amo, con la esperanza de que, al tenerla en sus manos, recuerden que somos parte de algo más grande, la ciudad somos nosotrxs.



🫲🏼⚽️🫱🏼 pic.twitter.com/gvJ7EoaXPQ — Kev Cuev (@kevcuev) June 12, 2026

¿Se acabaron las tarjetas de Metro del Mundial?

Las ediciones conmemortivas de la Tarjeta de Movilidad Integrada se lanzaron el día de la inauguración del la Copa del Mundo 2026, el 11 de junio, y se agotaron rápidamente. Los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo compartían frenéticos los lugares en que encontraron las tarjetas. Algunas personas buscaron revenderlas por cifras que alcanzaban los dos mil pesos.

Sin embargo, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el día lunes nuevas ediciones que saldrán a la venta. La segunda emisión de las tarjetas tendrá un tiraje de 500 mil unidades y cada una costará $15 pesos.

La venta inicial contemplaba un millón de tarjetas, que se agotaron de manera rápida. Debido a que muchos usuarios tuvieron dificultades para encontrarla en las estaciones, la Secretaría de Movilidad realizó una venta especial en el Casino Campo Marte, donde se vendieron los últimos 2,000 ejemplares.

¿Cómo adquirir segunda edición de Tarjeta de Movilidad Integrada conmemorativa?

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, pidió no prestar atención a revendedores. “Se sacó un millón de tarjetas y ya se agotaron. La jefa de Gobierno me instruyó a sacar 500 mil más. No hagan caso a la reventa; habrá más tarjetas y seguirán costando lo mismo”, instó el secretario.

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad no ha informado la fecha en que distribuirán las nuevas tarjetas. Tampoco si estas se distribuirán a lo largo de la red de transporte o habrá ventas especiales como aquella que hubo en Campo Marte.