¿A qué hora cierran el Metro y Metrobús hoy? Horario por partido de México Tanto el Metro como el Metrobús ampliarán su horario debido al partido de México vs. Ecuador; conoce en qué estaciones (Cuartoscuro)

Debido a los miles de aficionados que asistieron al Estadio Ciudad de México, o que planean unirse a las actividades en el Ángel de la Independencia con motivo del partido de México vs. Ecuador, el Metro y el Metrobús han dado a conocer que se ampliará su horario en algunas estaciones.

Además de la extensión de horario, el Metro de la CDMX anunció el cierre de algunas estaciones, debido a los eventos que se están realizando con motivo del Mundial 2026.

¿A qué hora cierra el Metro hoy 30 de junio?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México anunció que para este martes 30 de junio el horario en las Líneas 1, 2 y 3 se extenderá hasta las 1:30 horas del miércoles 1 de julio.

A su vez, el Metro CDMX informó que las puertas en las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 se cerrarán a la 1:00 a.m, mientras que los últimos trenes saldrán a las 00:30 de cada terminal.

Mientras, en el resto de las Líneas del Metro de la CDMX, el horario permanecerá igual, siendo el cierre a las 24:00 horas, por lo que, si planeas movilizarte en la ciudad posterior al partido de México vs. Ecuador deberás considerar tus posibles rutas.

¿A qué hora cierran el Metrobús hoy?

Por su parte, este martes 30 de junio el Metrobús mantendrá en todas sus líneas su horario habitual, cerrando a las 24:00 horas.

Sin embargo, brindará un servicio especial de la estación Cañaverales de la línea 5 a Paseo Acoxpa, de las 13:00 a las 24:00 horas, en apoyo a las personas que acudan al Estadio Ciudad de México.

¿Cuáles son las estaciones del Metro cerradas hoy 30 de junio?

Para este martes 30 de junio, el Metro de la CDMX informó que se mantendrá cerrada la estación Insurgentes debido a los eventos que se están llevando a cabo al exterior.