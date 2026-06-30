CDMX registra 23 casos de Gusano Barrenador; Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco encabezan lista

Hallazgo de gusano barrenador

La Ciudad de México sumó un total de 23 casos de Gusano Barrenador en 10 de las 16 alcaldías, así lo reportó el informe más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo con el reporte de la Semana Epidemiológica número 26, han sido afectados humanos, perros, vacas y borregos.

Los contagios se concentran principalmente en la zona sur de la ciudad, las alcaldías más afectadas son: Tlalpan con 6 casos, Milpa Alta con 5 y Xochimilco con 4.

Le sigue Iztapalapa con 2 casos y el resto de las alcaldías afectadas: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza que registran un caso cada una.

De acuerdo con el informe, actualmente, se mantienen siete casos activos, de ellos, son 3 en Milpa Alta y en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco (uno en cada una).

A nivel nacional suman 31 mil 266 casos en 27 estados, la plaga afecta principalmente a bovinos, en los que se han registrando más de 19 mil casos, le siguen los perros con 6 mil 544 casos. Aunque también se han detectado casos en equinos, caprinos,porcinos y fauna silvestre.

Ante este escenario, el Gobierno federal reforzó la estrategia de control con la puesta en marcha de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas, que tendrá capacidad para producir hasta 100 millones de insectos por semana para frenar la reproducción del parásito.