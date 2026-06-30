Tlalnepantla entrega sillas de ruedas a sectores vulnerables de su población

Tlalnepantla

Este martes el gobierno municipal de Tlalnepantla hizo entrega de aparatos funcionales a sectores vulnerables de su población, con la finalidad de acercar herramientas que faciliten su día a día.

Al respecto, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó en sus redes sociales que este tipo de apoyos son una obligación de parte del gobierno y un derecho de todos los ciudadanos.

“En Nuestra Ciudad, los programas sociales son un derecho, no dádivas. Por ello, mantendremos los apoyos a todas las personas de grupos vulnerables” escribió el mandatario.

Entre los principales elementos entregados se encuentran sillas de ruedas, con las cuales, personas con discapacidad o de la tercera edad, podrán dignificar su día a día, facilitando sus actividades y mejorando su comodidad.

“Hoy entregamos aparatos funcionales, como sillas de ruedas, para que este sector de nuestra población goce de movilidad y de una mejor calidad de vida” refirió Pérez Cruz.

Este municipio ha venido desarrollando actividades que demuestran el compromiso que tienen con su población. La renovación de infraestructuras y la participación en mesas de diálogo que buscan fortalecer los niveles de seguridad, demuestran este compromiso.

El día de ayer el presidente municipal participó en una mesa de trabajo con el Gobierno de México, que tiene como objetivo dar seguimiento a los proyectos del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

Con el trabajo coordinado entre autoridades federales y municipales se esperan resultados favorables para todas y todos.

“Seguimos construyendo un Tlalnepantla incluyente para todas y todos” finalizó el gobernador.