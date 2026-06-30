Activan alertas Naranja y Amarilla por lluvias fuertes en ocho alcaldías de la CDMX

Alerta Naranja en la CDMX Cuatro alcaldías están en riesgo de inundaciones y encharcamientos. (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes para la mañana de este martes en distintas alcaldías de la Ciudad de México, donde además se prevén chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El reporte meteorológico indica que la Alerta Naranja fue emitida por la intensificación de lluvias fuertes en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

En tanto, la Alerta Amarilla se activó para las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde también se esperan precipitaciones de consideración durante las primeras horas del día.

La dependencia informó que la temperatura máxima para este martes será de 24 grados Celsius, con ambiente cálido a caluroso y cielo mayormente nublado. Además de las lluvias, se pronostican descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se prevé viento de dirección variable de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 18 grados Celsius y durante la madrugada del miércoles, entre las 03:00 y las 06:00 horas, el termómetro podría registrar una mínima de 14 grados.

Respecto a la actividad del volcán Popocatépetl, la SGIRPC indicó que el monitoreo no reporta emisiones recientes de ceniza. No obstante, señaló que, en caso de presentarse alguna exhalación, la pluma se desplazaría hacia el oeste-noroeste, con posibilidad de caída de ceniza en la Ciudad de México.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil.