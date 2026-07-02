Metro CDMX hoy: 7 líneas amanecen con marcha de seguridad y retrasos por lluvia este 2 de julio

Metro CDMX hoy | Estas son las líneas con retrasos y marcha de seguridad por lluvias. (Daniel Augusto)

Para la mañana de este jueves 2 de julio se reportan retrasos en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro debido a la implementación de la marcha de seguridad, reduciendo la velocidad de los trenes para garantizar el bienestar de los usuarios mientras las condiciones climatológicas vuelvan a ser favorables.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12, A y B. Esta medida reduce la… pic.twitter.com/58NBOveU6Z — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 2, 2026

Asimismo, se informó que el servicio en varias estaciones presenta afluencia baja de trenes mientras continuan las lluvias en distintos puntos de la capital.

Se espera que el servicio se regularice en las próximas horas conforme mejoren las condiciones climatológicas. Mientras tanto, el Metro continua informando sobre actualizaciones acerca de la operación de la red a través de sus canales oficiales y redes sociales.

¿Qué líneas del Metro presentan afectaciones por las lluvias este jueves 2 de julio?

De acuerdo con el reporte, esta mañana las líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A registran afluencia baja y circulación continua de trenes. Asimismo, se implementó marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12, A y B, lo que puede ocasionar un avance más lento de los convoyes y mayores tiempos de espera.

Se invita a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que se prevé que las lluvias continúen durante las próximas horas. Estas condiciones podrían generar nuevos encharcamientos, afectaciones viales y mayores tiempos de traslado en distintos puntos de la Ciudad de México.