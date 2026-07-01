¿Habrá Ley Seca y se cerrará el Ángel en el México contra Inglaterra tras muerte de aficionados?

¿Habrá Ley Seca en la CDMX? las autoridades de la CDMX evalúan aplicar Ley Seca en la capital durante el próximo partido del Mundial. (Cuartoscuro)

A través de una conferencia de prensa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el Ángel de la Independencia continuará como una sede alterna durante la transmisión del partido de México contra Inglaterra en este Mundial 2026, pese a los hechos ocurridos durante los festejos la noche de ayer martes.

Esta decisión se anunció después de las celebraciones por el triunfo del Tri ante Ecuador, en donde perdieron la vida 4 personas que se encontraban reunidas en inmediaciones del monumento.

¿El gobierno de la CDMX bloqueará el paso a los aficionados en el Ángel de la Independencia?

La mandataria descartó cierres o instalación de vallas de contención en Paseo de la Reforma para impedir las concentraciones masivas de los fanáticos en este lugar. También, aseguró que impedir el paso podría provocar mayores riesgos a los asistentes, por las aglomeraciones y la posibilidad de confrontaciones entre los cuerpos de seguridad y el público.

¿Habrá Ley Seca en la CDMX durante el partido de México vs. Inglaterra?

Asimismo, las autoridades capitalinas analizan diversas estrategias de seguridad que se enfocarán principalmente en Av. Paseo de la Reforma, donde se ha concentrado la mayor cantidad de seguidores y no se descarta una aplicación de Ley Seca para el próximo 5 de julio en toda la CDMX.

Aunque la prioridad es evitar la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de ese punto y en las distintas áreas donde se localizan los Fan Fest.

Se esperan más elementos de seguridad en distintos puntos de la CDMX durante el partido de México contra Inglaterra

Las autoridades capitalinas también explicaron que durante este encuentro se contará con un despliegue especial de seguridad para prevenir accidentes y atender de manera inmediata cualquier tipo de emergencia. Asimismo, reiteraron que es fundamental mantener libres las rutas de acceso y salida, para evitar posibles sucesos en los que se pueda ver implicada la seguridad de los aficionados.