Metrópoli

La dependencia hizo énfasis en que no es necesario donar ropa y calzado usado, dinero en efectivo, alimentos frescos o envases de vidrio

GCDMX instala 21 centros de acopio para damnificados en Venezuela

Por Jennifer Garlem
Voluntarios clasificando alimentos para damnificados
Especial Especial (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que se instalaron 21 centros de acopio en distintos puntos de la Ciudad de México para apoyar a las personas damnificadas en Venezuela tras los terremotos.

La dependencia llamó a la población a colaborar con la donación de alimentos no perecederos como atún, frijoles en lata, fruta enlatada, sardinas, galletas, chocolates y cereal en cajas individuales; así como agua, leche en polvo (esencial para niños), café soluble, aceite de cocina, sueros orales en polvo y harina de maíz.

O artículos de higiene personal como cepillos de dientes, desodorante, pasta de dientes, rastrillos, toallas sanitarias, tampones, jabón, champú, papel de baño y gel antibacterial; así como bálsamo labial, pañales para menores y adultos.

También se puede ayudar con objetos sanitarios tales como guantes de uso médico, suero, botiquín para adulto o botiquín infantil; toallitas húmedas, agua oxigenada, alcohol, pasta de lassar, suero oral en polvo y curitas; además de repelente, bloqueador, gasas y vendas.

La Secretaría hizo énfasis en que no es necesario donar ropa y calzado usado, medicamentos caducados o que requieran receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos o envases de vidrio que puedan romperse en el trayecto.

“El pueblo mexicano reafirma su sentido de solidaridad con nuestras hermanas y hermanos venezolanos que atraviesan momentos difíciles, con la seguridad de que unidos, serán más fuertes y resilientes”, añadió la dependencia en un comunicado.

Las ubicaciones en las que han sido habilitados los Centros de Acopio son las siguientes:

  1. Parque de la Bombilla. Av. De la Paz, esq. Av. Insurgentes Sur s/n, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón
  2. Foro Cultural. Av. Cuitláhuac s/n, colonia Liberación, alcaldía Azcapotzalco
  3. Monumento Francisco Villa en el Parque de los Venados s/n (a un costado de la alcaldía). Av. División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez
  4. Alameda del Sur. Canal de Miramontes s/n, esquina Calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán
  5. Glorieta de los Insurgentes. Av. Chapultepec e Insurgentes s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
  6. Pilares Contadero. Prolongación 16 de septiembre s/n, colonia El Contadero, alcaldía Cuajimalpa
  7. Pilares Campos Revolución. Av. Emiliano Zapata s/n, colonia Zona Escolar Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero
  8. Casa de Gobierno GAM-B. Payta 602, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
  9. Deportivo Hermanos Galeana. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero
  10. Bajo puente Metro Coyuya. Av. Plutarco Elías Calles y avenida Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3) s/n, entre barrio Los Reyes y Fraccionamiento Coyuya, alcaldía Iztacalco
  11. Utopía Ixtapalcalli (cultural). Cuauhtémoc 55, colonia Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa
  12. Utopía Meyehualco. Calle 71 y av. 6 s/n, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa
  13. Estacionamiento Soriana UAM. Av. San Lorenzo 1863, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa
  14. Comercial Mexicana Las torres. Octavio Sentíes s/n, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Primera Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa
  15. Casa Popular. Av. Luis Cabrera s/n, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras
  16. Metro San Joaquín. Laguna de Términos s/n, colonia Pensil Sur, alcaldía Miguel Hidalgo
  17. Oficina de la Casa de Gobierno. Nuevo León 200, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta
  18. Estacionamiento Bosque de Tláhuac. Av. La turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac
  19. Kiosco de Huipulco. Av. Acueducto s/n, colonia Pueblo de San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan
  20. Parque Prof. José Castillo Farreras. Av. de la Industria 280, colonia Moctezuma 2ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza
  21. CETRAM Francisco Goitia. Av. 20 de noviembre 6, colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco

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