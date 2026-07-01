GCDMX instala 21 centros de acopio para damnificados en Venezuela

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que se instalaron 21 centros de acopio en distintos puntos de la Ciudad de México para apoyar a las personas damnificadas en Venezuela tras los terremotos.
La dependencia llamó a la población a colaborar con la donación de alimentos no perecederos como atún, frijoles en lata, fruta enlatada, sardinas, galletas, chocolates y cereal en cajas individuales; así como agua, leche en polvo (esencial para niños), café soluble, aceite de cocina, sueros orales en polvo y harina de maíz.
O artículos de higiene personal como cepillos de dientes, desodorante, pasta de dientes, rastrillos, toallas sanitarias, tampones, jabón, champú, papel de baño y gel antibacterial; así como bálsamo labial, pañales para menores y adultos.
También se puede ayudar con objetos sanitarios tales como guantes de uso médico, suero, botiquín para adulto o botiquín infantil; toallitas húmedas, agua oxigenada, alcohol, pasta de lassar, suero oral en polvo y curitas; además de repelente, bloqueador, gasas y vendas.
La Secretaría hizo énfasis en que no es necesario donar ropa y calzado usado, medicamentos caducados o que requieran receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos o envases de vidrio que puedan romperse en el trayecto.
“El pueblo mexicano reafirma su sentido de solidaridad con nuestras hermanas y hermanos venezolanos que atraviesan momentos difíciles, con la seguridad de que unidos, serán más fuertes y resilientes”, añadió la dependencia en un comunicado.
Las ubicaciones en las que han sido habilitados los Centros de Acopio son las siguientes:
- Parque de la Bombilla. Av. De la Paz, esq. Av. Insurgentes Sur s/n, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón
- Foro Cultural. Av. Cuitláhuac s/n, colonia Liberación, alcaldía Azcapotzalco
- Monumento Francisco Villa en el Parque de los Venados s/n (a un costado de la alcaldía). Av. División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez
- Alameda del Sur. Canal de Miramontes s/n, esquina Calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán
- Glorieta de los Insurgentes. Av. Chapultepec e Insurgentes s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Pilares Contadero. Prolongación 16 de septiembre s/n, colonia El Contadero, alcaldía Cuajimalpa
- Pilares Campos Revolución. Av. Emiliano Zapata s/n, colonia Zona Escolar Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero
- Casa de Gobierno GAM-B. Payta 602, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
- Deportivo Hermanos Galeana. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero
- Bajo puente Metro Coyuya. Av. Plutarco Elías Calles y avenida Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3) s/n, entre barrio Los Reyes y Fraccionamiento Coyuya, alcaldía Iztacalco
- Utopía Ixtapalcalli (cultural). Cuauhtémoc 55, colonia Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa
- Utopía Meyehualco. Calle 71 y av. 6 s/n, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa
- Estacionamiento Soriana UAM. Av. San Lorenzo 1863, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa
- Comercial Mexicana Las torres. Octavio Sentíes s/n, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Primera Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa
- Casa Popular. Av. Luis Cabrera s/n, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras
- Metro San Joaquín. Laguna de Términos s/n, colonia Pensil Sur, alcaldía Miguel Hidalgo
- Oficina de la Casa de Gobierno. Nuevo León 200, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta
- Estacionamiento Bosque de Tláhuac. Av. La turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac
- Kiosco de Huipulco. Av. Acueducto s/n, colonia Pueblo de San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan
- Parque Prof. José Castillo Farreras. Av. de la Industria 280, colonia Moctezuma 2ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza
- CETRAM Francisco Goitia. Av. 20 de noviembre 6, colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco