GCDMX instala 21 centros de acopio para damnificados en Venezuela

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que se instalaron 21 centros de acopio en distintos puntos de la Ciudad de México para apoyar a las personas damnificadas en Venezuela tras los terremotos.

La dependencia llamó a la población a colaborar con la donación de alimentos no perecederos como atún, frijoles en lata, fruta enlatada, sardinas, galletas, chocolates y cereal en cajas individuales; así como agua, leche en polvo (esencial para niños), café soluble, aceite de cocina, sueros orales en polvo y harina de maíz.

O artículos de higiene personal como cepillos de dientes, desodorante, pasta de dientes, rastrillos, toallas sanitarias, tampones, jabón, champú, papel de baño y gel antibacterial; así como bálsamo labial, pañales para menores y adultos.

También se puede ayudar con objetos sanitarios tales como guantes de uso médico, suero, botiquín para adulto o botiquín infantil; toallitas húmedas, agua oxigenada, alcohol, pasta de lassar, suero oral en polvo y curitas; además de repelente, bloqueador, gasas y vendas.

La Secretaría hizo énfasis en que no es necesario donar ropa y calzado usado, medicamentos caducados o que requieran receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos o envases de vidrio que puedan romperse en el trayecto.

“El pueblo mexicano reafirma su sentido de solidaridad con nuestras hermanas y hermanos venezolanos que atraviesan momentos difíciles, con la seguridad de que unidos, serán más fuertes y resilientes”, añadió la dependencia en un comunicado.

Las ubicaciones en las que han sido habilitados los Centros de Acopio son las siguientes: