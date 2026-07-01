Momentos de terror en el Ángel de la Independencia así vivieron la tragedia los aficionados de la Selección Mexicana durante los festejos. (Cuartoscuro)

Durante la celebración por el triunfo de la Selección Mexicana, más de un millón de personas se dieron cita en inmediaciones del Ángel de la Independencia, para conmemorar el 2-0 ante Ecuador.

Lamentablemente, los festejos se vieron opacados por el fallecimiento de cuatro personas que se encontraban en los alrededores del monumento.

Los asistentes han descrito de forma atroz los hechos que se vivieron la noche de ayer. En la zona se reportó el aplastamiento de mujeres y niños que se encontraban entre la multitud. Muchas de las personas ahí reunidas intentaron ayudarse entre sí para poder salir de la aglomeración.

Varias personas compartieron su testimonio a través de las redes sociales

Entre los testimonios de la tragedia se encuentra el reportero Rodrigo Cerezo, quien a través de un video publicado en sus redes sociales se “despidió” de sus seres queridos mientras permanecía atrapado entre la multitud. Después de estar inmovilizado entre la gente, el periodista salió con algunos golpes y se reencontró con sus familiares tiempo después.

Jesús Góngora fue uno de los testigos que presenció la estampida desde su negocio sobre Reforma. Al momento de los hechos pudo observar cómo las personas comenzaron a aglomerarse mientras intentaban escapar por la calle Lancaster. Asimismo, aseguró que durante la estampida se podían escuchar los gritos de auxilio de niños y mujeres.

Con raspones y lesiones leves, miles de aficionados sobrevivieron a lo que sería un encuentro de alegría

De acuerdo con el medio El Financiero, otros afectados como Jonathan y sus acompañantes no pudieron integrarse a los festejos, ya que no lograron acercarse al Ángel. Mientras esperaban poder salir de la multitud notaron que otros aficionados intentaban ingresar o salir al mismo tiempo, incluso había hombres golpeándose en la zona.

En el caso de Lucía nunca pudo acercarse a la zona de festejo, porque era imposible moverse y cuando la gente comenzó a desesperarse todos querían salir corriendo, pero había gente que estaba intentando entrar. Al momento de intentar cruzar hacia otra parte Lucía en compañía de su madre, una amiga y un menor de edad, fueron aplastados por la multitud mientras se encontraban tirados en el suelo. Al lograr salir pudo percatarse de que había más personas en la misma situación.

Las autoridades capitalinas reiteran mantener los accesos y salida libre para evitar más tragedias

Después de esta tragedia que afectó a la CDMX, se confirmó el fallecimiento de dos mujeres de 19 y 48 años de edad y un hombre de 44 años. Horas después se confirmó una cuarta víctima. Asimismo, las autoridades reiteraron que es fundamental mantener libres las rutas de acceso y salida, para evitar sucesos venideros.