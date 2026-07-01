Choque de autos El festejo que terminó en tragedia: conductor ebrio, choca autos y atropella a motociclista en la Miguel Hidalgo (Cuartoscuro)

Lo que debía ser una jornada de celebración por el triunfo de la Selección Mexicana terminó en un grave incidente vial en las calles de la capital. A través de redes sociales, ciudadanos captaron el momento exacto en que se desató el festejo que terminó en tragedia: un conductor ebrio choca autos y atropella a motociclista en la Miguel Hidalgo, provocando un aparatoso percance y transformando por completo una mañana que estaba destinada a ser de fiesta nacional.

¿Cómo perdió el control el conductor para terminar embistiendo autos y al motociclista?

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el conductor transitaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo que ya presentaba el parabrisas completamente destrozado por un impacto previo.

Así fue como el conductor que andaba hasta la madre de briago "festejando" la victoria de México, impactó varios vehículos y atropelló a un motociclista en Lago Armentia y Lago Garda Alcaldía Miguel Hidalgo. Noten como ya traía un parabrisas roto ya había hecho una chingadera. https://t.co/cSqWwsljPo pic.twitter.com/Oh8cTvytzk — (Kizmar) (@antonioaranda_) July 1, 2026

Al intentar avanzar por el cruce mencionado, el automovilista embistió de manera violenta a un motociclista y terminó impactando a varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

Detienen al responsable del accidente

Ante esta situación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor en el lugar de los hechos y lo trasladaron ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica, se le realizarán los exámenes correspondientes y se fincarán las responsabilidades por los cuantiosos daños materiales ocasionados a los vehículos y al motociclista que se vio afectado ante este suceso.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la población a festejar con responsabilidad durante esta temporada mundialista y evitar combinar el alcohol con el volante.