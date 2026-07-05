Con presencia policial, protocolos de seguridad y claridad en las rutas de evacuación, se llena el Fanfest del Zócalo

Fanfest del Zócalo (Diana Chávez Zea)

Alrededor de las dos de la tarde, este domingo el Fanfest del Zócalo capitalino registra una ocupación de miles de asistentes, cuatro horas previo al inicio del partido entre México e Inglaterra que disputará el avance a cuartos de final.

Los fanáticos mexicanos no son los únicos que se han dado cita a este espacio, también se han congregado decenas de brasileños que acudieron a disfrutar el encuentro entre su país y la escuadra de Holanda.

Se espera que hasta el término del partido de México, miles de personas continúen arribando por lo que elementos de la policía capitalina junto a personal de la Secretaría de Gobernación y de la Ciudad de México coordinan la entrada y salida de los asistentes con protocolos de seguridad que han mejorado con el paso de los eventos.

Para asegurar el bienestar de las personas al interior del Fanfest, la entrada y salida están controladas y señaladas debidamente a diferencia del evento de inauguración donde los asistentes crearon diversos cuellos de botella en las puertas habilitadas para poder entrar y salir comprometiendo su seguridad.

Igualmente se ha prohibido el ingreso con alimentos, bebidas, cigarros, vapers, espumas pistolas de confeti , palos para banderas, sprays y demás objetos peligrosos. Sin embargo, estas restricciones no detienen a quienes desean hacer uso de ciertas sustancias para alterar su ánimo e ingresan alcoholizados, bajo los efectos de drogas, y otros estupefacientes.

Con el fin de evitar conglomeraciones de cara a la gran pantalla instalada frente a la Catedral Metropolitana, se instalaron otras más cerca de las entradas en la calle 5 de mayo y Pino Suárez, aunado a las estaciones sobre Avenida Reforma donde también se podrá disfrutar del evento deportivo.

A pesar de la presencia de lluvia en la zona, el entusiasmo de los fanáticos con la esperanza de que el equipo mexicano haga historia los insista a continuar llenando estos eventos.