Metrobús CDMX El Mundial paraliza el transporte: Caos vial y severas restricciones en el Metrobús de la CDMX (Cuartoscuro)

La euforia entre los aficionados por enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México ha transformado por completo la movilidad de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México implementó un plan de contingencia que fragmentará la operación de las 7 líneas del Metrobús este domingo 5 de julio, interrumpiendo tramos para garantizar la seguridad peatonal ante las aglomeraciones masivas.

¿Qué rutas y estaciones del Metrobús están suspendidas hoy?

Para evitar contratiempos en los traslados, deberán toma en cuenta que el servicio regular ha sido fragmentado y las unidades circulan únicamente a través de los siguientes circuitos temporales:

Línea 1 (Eje Vial Insurgentes): Se suspende el paso desde Manuel González hasta Chilpancingo (incluyendo Buenavista II y el desvío a Santa Cruz Atoyac). El servicio solo corre en los extremos: Indios Verdes a San Simón y de Nuevo León a El Caminero.

Se suspende el paso desde Manuel González hasta Chilpancingo (incluyendo Buenavista II y el desvío a Santa Cruz Atoyac). El servicio solo corre en los extremos: y de Nuevo León a El Caminero. Línea 2: Queda cancelada en su totalidad la ruta que conecta Rojo Gómez con Doctor Gálvez.

Queda que conecta Rojo Gómez con Doctor Gálvez. Línea 3: El paso estará bloqueado de Tolnáhuac a Balderas , además del cierre en Buenavista III. Las unidades solo operan de Tenayuca a Tlatelolco y de Cuauhtémoc a Santa Cruz Atoyac.

El paso estará , además del cierre en Buenavista III. Las unidades solo operan de Tenayuca a Tlatelolco y de Cuauhtémoc a Santa Cruz Atoyac. Línea 4 (Ruta Centro e Histórica): La Ruta Sur queda completamente inactiva . Por festejos y eventos masivos, se cancela el tramo de Buenavista IV a Bellas Artes. Siguen activos los viajes desde Teatro Blanquita hacia San Lázaro, Alameda Oriente y las terminales del Aeropuerto (AICM).

La . Por festejos y eventos masivos, se cancela el tramo de Buenavista IV a Bellas Artes. Siguen activos los viajes desde Teatro Blanquita hacia San Lázaro, Alameda Oriente y las terminales del Aeropuerto (AICM). Línea 5: Se reportan bloqueos e interrupciones en el sector sur , dejando sin operaciones las estaciones de Vista Hermosa, Las Bombas, Tepetlapa y La Virgen.

Se reportan , dejando sin operaciones las estaciones de Vista Hermosa, Las Bombas, Tepetlapa y La Virgen. Línea 6: Sin servicio en las paradas de alta afluencia en el norte : Hospital Infantil La Villa, De los Misterios, La Villa y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin servicio en las : Hospital Infantil La Villa, De los Misterios, La Villa y la alcaldía Gustavo A. Madero. Línea 7 (Paseo de la Reforma): Al ser el epicentro de las pantallas públicas y posibles celebraciones, se clausura el tramo de Campo Marte a Glorieta Violeta, cancelando también el circuito Alameda Tacubaya - París. Solo se podrá viajar de Garibaldi / Mercado Lagunilla hacia Indios Verdes.

Se recomienda a toda la población que deba trasladarse durante la tarde-noche de este domingo anticipar sus salidas, tomar rutas alternas vehiculares y mantenerse atentos a los comunicados en tiempo real de las cuentas oficiales del sistema de transporte para evitar las zonas colapsadas.