Gobierno capitalino implementará operativo de limpieza por festejos del México vs. Inglaterra

Con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra y las concentraciones de aficionados previstas en Paseo de la Reforma, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo especial de limpieza para mantener en condiciones los espacios públicos durante las celebraciones.

La estrategia, denominada “Mega Limpiatón de la Afición”, será coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), y contempla labores de limpieza antes, durante y después del encuentro deportivo.

Las autoridades instalarán un punto de atención en la zona conocida como “Los Naipes”, donde las personas asistentes podrán recibir bolsas para depositar los residuos que generen durante la celebración.

Al término de los festejos, se exhortó a la ciudadanía a colocar las bolsas en los contenedores que serán instalados como parte del dispositivo y evitar dejar basura en la vía pública.

El gobierno capitalino señaló que el objetivo es reducir la acumulación de residuos en las zonas donde se prevé mayor afluencia de personas y mantener en buenas condiciones los espacios públicos tras las celebraciones por el encuentro mundialista.

Además, hizo un llamado a las y los aficionados a participar en las acciones de limpieza y contribuir al cuidado del entorno durante el desarrollo del evento.