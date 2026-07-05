Coyoacán refuerza seguridad y cierra calles por concentración del Mundial

La alcaldía Coyoacán implementó un operativo preventivo de seguridad y protección civil en el Centro Histórico con motivo de la concentración de personas que se prevé este domingo por la Copa Mundial de Fútbol, además de anunciar el cierre temporal de diversas vialidades para priorizar el tránsito peatonal y reducir riesgos.

Como parte de las acciones, personal de Escudo Coyoacán y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó un recorrido de supervisión en los jardines Hidalgo y Centenario, donde se lleva a cabo un Fan Fest para la transmisión de los encuentros del torneo.

Las autoridades informaron que, durante la tarde de este domingo, el Centro Histórico permanecerá cerrado a la circulación vehicular en distintos accesos para facilitar la movilidad de peatones y brindar condiciones de seguridad a visitantes y residentes.

Los cierres se aplicarán en los cruces de Felipe Carrillo Puerto, Presidente Carranza, Francisco Ortega, Tres Cruces, Caballo Calco, Miguel Hidalgo y Abasolo.

El recorrido de supervisión fue encabezado por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, y el titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Jorge Peña, quienes verificaron las condiciones de seguridad de las instalaciones donde se desarrolla el evento.

Según la alcaldía, alrededor de 50 elementos inspeccionaron el estado y vigencia de extintores, instalaciones eléctricas y de gas, posibles fugas, así como el anclaje y la fijación de estructuras temporales. También revisaron las entradas y salidas del recinto, el aforo permitido, las rutas de evacuación, pasillos, zonas de amortiguamiento y áreas de seguridad para la atención de emergencias.

Asimismo, se confirmó la permanencia de personal médico durante el desarrollo de las actividades para atender cualquier eventualidad.

El alcalde Giovani Gutiérrez informó que desde el inicio de la Copa del Mundo se han mantenido medidas especiales de seguridad durante la transmisión de los partidos, particularmente los de la Selección Nacional de México, e hizo un llamado a la población a seguir las indicaciones del personal de seguridad y protección civil, evitar aglomeraciones y abstenerse de realizar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes.