El clima pone en jaque los Octavos: alerta por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México

Alerta en el Estadio Ciudad de México por tormenta eléctrica Alerta en el Estadio Ciudad de México: Activan protocolo de tormenta eléctrica previo al México vs. Inglaterra (Pexels)

El partido más esperado del año se encuentra bajo una inesperada amenaza meteorológica. Una severa e imprevista tormenta eléctrica, se desató esta tarde sobre la capital, obligando al comité organizador a activar a marchas forzadas los protocolos de seguridad de la FIFA. A muy poco tiempo de que deba rodar el balón entre México e Inglaterra, las condiciones climáticas han encendido las alarmas en el Estadio Ciudad de México.

¿Qué estipula el protocolo de seguridad de la FIFA y qué pasará con el horario?

La intensidad del aguacero golpeó de inmediato la logística del evento. Las operaciones en el Centro Internacional de Medios tuvieron que detenerse de forma preventiva, mientras que los accesos a la zona de cancha y a las gradas sin techumbre se cerraron temporalmente. La orden de las autoridades ha sido clara: resguardar a todo el personal y a los asistentes ante el inminente peligro de caída de rayos en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

La FIFA cuenta con lineamientos muy estrictos para estos escenarios a través de la conocida 8 Mile Rule. Esta norma técnica obliga a detener cualquier actividad en el terreno de juego si se registran descargas eléctricas en un radio menor a los 13 kilómetros respecto al estadio.

Por reglamento, el partido no puede arrancar hasta que el radar meteorológico sume al menos 30 minutos consecutivos sin reportar impactos de rayos en el perímetro de seguridad.

Aunque se comenta acerca de un cambio de horario para que empiece el partido a las 19:00 horas como el momento del silbatazo inicial.

¿Cuáles son las recomendaciones para la afición en el estadio y los Fan Fest?

Mientras tanto, los aficionados que se encuentra en las inmediaciones del recinto, así como las multitudes congregadas en los Fan Fest del Zócalo y el Ángel de la Independencia, permanecen atentas a las pantallas.

La recomendación oficial es no exponerse a las zonas abiertas y seguir los reportes en tiempo real del comité organizador, ya que en una noche de alta tensión deportiva, la seguridad de las plantillas y la afición está por encima del espectáculo.