Metro ampliará su servicio hasta las 02:00 horas por partido de la Selección Mexicana

Metro CDMX hoy | Estas son las líneas con retrasos y marcha de seguridad por lluvias. (Daniel Augusto)

Con motivo del partido de la Selección Mexicana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ampliará su horario de operación hasta las 02:00 horas del lunes en las líneas 1, 2, 3, 7 y 8, informó el director general del organismo, Adrián Rubalcava.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la decisión fue tomada por instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con el propósito de facilitar el traslado de las personas que asistirán al encuentro, así como de quienes regresen de los distintos puntos donde se reunirán para seguir el partido.

La ampliación del servicio estará vigente durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, exclusivamente en las líneas 1, 2, 3, 7 y 8 del Metro.

Adrián Rubalcava indicó que el personal del STC permanecerá coordinado para brindar un servicio seguro, ordenado y eficiente durante la operación extraordinaria, ante la previsión de una mayor afluencia de usuarios derivada del evento deportivo.

Las autoridades capitalinas recomendaron a los usuarios tomar previsiones, atender las indicaciones del personal del Metro y respetar las medidas de seguridad durante sus traslados.