Metrópoli

La alcaldía habilitará la explanada principal para la transmisión del encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra

Benito Juárez instalará Fan Fest para el partido México-Inglaterra del Mundial 2026

Por Gerardo Mayoral
Alcaldía Benito Juárez

Con motivo del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra, la alcaldía Benito Juárez instalará este domingo un Fan Fest en la explanada principal de la demarcación para que la población pueda seguir la transmisión del encuentro.

Las actividades comenzarán a las 15:00 horas, tres horas antes del inicio del partido programado para las 18:00 horas. De acuerdo con la alcaldía, el evento incluirá presentaciones de grupos musicales, mariachis y un DJ como parte del programa previo al encuentro.

La administración encabezada por Luis Mendoza informó que el acceso contará con puntos de revisión para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y de objetos que puedan representar un riesgo para los asistentes, al tratarse de un evento masivo dirigido a familias y público en general.

También detalló que se implementará un operativo de seguridad en los alrededores de la explanada con apoyo de elementos de Blindar BJ360°, mientras que personal de Protección Civil instalará un puesto de mando y dispondrá de paramédicos y ambulancias para atender cualquier eventualidad.

El alcalde Luis Mendoza invitó a la ciudadanía a acudir al Fan Fest y señaló que el objetivo es ofrecer un espacio para disfrutar del encuentro en un ambiente familiar, privilegiando el orden, la seguridad y el respeto entre los asistentes.

La alcaldía reiteró el llamado a que quienes acudan a la explanada apoyen a la Selección Mexicana durante el partido frente a Inglaterra de manera responsable y respetando las medidas de seguridad establecidas para el evento.

Tendencias