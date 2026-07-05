Benito Juárez instalará Fan Fest para el partido México-Inglaterra del Mundial 2026

Alcaldía Benito Juárez

Con motivo del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra, la alcaldía Benito Juárez instalará este domingo un Fan Fest en la explanada principal de la demarcación para que la población pueda seguir la transmisión del encuentro.

Las actividades comenzarán a las 15:00 horas, tres horas antes del inicio del partido programado para las 18:00 horas. De acuerdo con la alcaldía, el evento incluirá presentaciones de grupos musicales, mariachis y un DJ como parte del programa previo al encuentro.

La administración encabezada por Luis Mendoza informó que el acceso contará con puntos de revisión para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y de objetos que puedan representar un riesgo para los asistentes, al tratarse de un evento masivo dirigido a familias y público en general.

También detalló que se implementará un operativo de seguridad en los alrededores de la explanada con apoyo de elementos de Blindar BJ360°, mientras que personal de Protección Civil instalará un puesto de mando y dispondrá de paramédicos y ambulancias para atender cualquier eventualidad.

El alcalde Luis Mendoza invitó a la ciudadanía a acudir al Fan Fest y señaló que el objetivo es ofrecer un espacio para disfrutar del encuentro en un ambiente familiar, privilegiando el orden, la seguridad y el respeto entre los asistentes.

La alcaldía reiteró el llamado a que quienes acudan a la explanada apoyen a la Selección Mexicana durante el partido frente a Inglaterra de manera responsable y respetando las medidas de seguridad establecidas para el evento.