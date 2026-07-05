Tormenta dominical provoca inundaciones y caos vial en la CDMX (Galo Cañas Rodríguez)





Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde y noche del domingo en la Ciudad de México dejaron encharcamientos de consideración, caída de árboles y ramas, afectaciones a la circulación vehicular y movilización de cuerpos de emergencia en distintos puntos de la capital, luego de que las autoridades activaran la Alerta Amarilla por el pronóstico de precipitaciones intensas acompañadas de posible caída de granizo.

Desde las primeras horas de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzaron a intensificarse, con chubascos que evolucionaron a lluvias fuertes en diversas alcaldías. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el pronóstico contemplaba precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de actividad eléctrica y posibles granizadas, por lo que recomendó evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejado de árboles y retirar basura de coladeras para favorecer el desalojo del agua.

Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos en avenidas primarias y secundarias, reduciendo la velocidad de circulación en distintos corredores viales y generando carga vehicular durante varias horas. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil realizó labores de desazolve, retiro de basura y bombeo de agua en los puntos con mayores acumulaciones.

Tormenta dominical provoca inundaciones y caos vial en la CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

Brigadas atendieron reportes durante la tarde y noche

Las autoridades capitalinas desplegaron cuadrillas del operativo Tlaloque 2.0 para atender los reportes relacionados con inundaciones urbanas, limpieza de coladeras y retiro de obstáculos que impedían el flujo del agua.

Las brigadas trabajaron en vialidades donde se presentaron encharcamientos que dificultaron el tránsito vehicular, mientras elementos de tránsito implementaron cortes preventivos y desviaciones en algunos puntos para facilitar las labores de atención y disminuir riesgos para automovilistas y peatones.

La lluvia también provocó la caída de ramas y algunos árboles, por lo que personal de emergencia efectuó maniobras para liberar carriles y evitar mayores afectaciones a la movilidad.

En diversos sectores de la ciudad también se registraron acumulaciones de agua en pasos a desnivel y cruces de alta afluencia vehicular, situación que obligó a reducir la velocidad de circulación y generó retrasos en los tiempos de traslado.

Tormenta dominical provoca inundaciones y caos vial en la CDMX (Graciela López Herrera)

Persisten lluvias por encima del promedio

Las precipitaciones del domingo se suman a una temporada que ha sido particularmente intensa para la capital del país. De acuerdo con autoridades locales, durante las últimas semanas la Ciudad de México ha registrado acumulados de lluvia superiores al promedio histórico, situación que ha incrementado la frecuencia de encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la metrópoli.

Especialistas han explicado que uno de los principales retos es que grandes volúmenes de agua caen en lapsos muy cortos, lo que rebasa temporalmente la capacidad de desalojo del sistema de drenaje, especialmente en zonas donde existen obstrucciones por residuos sólidos.

Tormenta dominical provoca inundaciones y caos vial en la CDMX

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población para no tirar basura en la vía pública, mantener limpias las coladeras cercanas a viviendas y reportar cualquier emergencia relacionada con inundaciones, árboles caídos o daños ocasionados por las lluvias a través de los servicios de atención correspondientes.

El pronóstico meteorológico indica que las condiciones para lluvias continuarán durante los próximos días debido a la persistencia de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México, así como por la inestabilidad atmosférica característica de la temporada.

Protección Civil recomendó mantenerse atento a la actualización de alertas meteorológicas, evitar transitar por zonas inundadas, no refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas y conducir con precaución debido a la disminución de la visibilidad y al pavimento resbaloso.