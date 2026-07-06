¿Fan Fest y Festivales Futboleros se quitarán tras eliminación de México en el Mundial?

Fan Fest CDMX Tal como lo hizo desde el comienzo del torneo el 11 de junio de 2026, el Fan Fest del Zócalo continuará transmitiendo todos los encuentros restantes.

La cruda realidad saluda al país la mañana de este lunes 6 de julio tras la eliminación definitiva de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, cuyo último enfrentamiento resultó una montaña rusa de emociones que continúan haciendo mella en los corazones mexicanos que, pese a permitirse creer y caer en el camino, no se arrepienten de ello, especialmente cuando la fiesta futbolera más grande del mundo todavía no ha llegado a su fin y continuará siendo protagonista en cientos de pantallas de la Ciudad de México.

A pesar de que el conjunto Tricolor fue eliminado por Inglaterra 3-2 la noche del domingo 5 de julio, los espacios creados para que ciudadanos y ciudadanas vivan la experiencia de los partidos de esta Copa del Mundo permanecerán en sus puntos habituales, así como lo hará el Fan Festival que se ubica en el corazón de la ciudad.

¿Hasta cuándo estará el Fan Festival del Zócalo CDMX este Mundial 2026?

Según lo marca la programación oficial, el Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México permanecerá abierto al público hasta el 19 de julio, día en el que se llevará a cabo la gran final de la justa futbolera presente.

Tal como lo hizo desde el comienzo del torneo el 11 de junio de 2026, el Fan Fest del Zócalo continuará transmitiendo todos los encuentros restantes de las próximas fases de eliminación hasta el partido cumbre de la competencia, por lo que los aficionados y aficionadas en la capital todavía podrán acercarse al espacio para seguir a los equipos permanecen de pie, formar parte de las actividades recreativas y disfrutar del entretenimiento mundialista.

Las celebraciones en el Fan Festival capitalino ha obsequiado, tanto a residentes de la ciudad como personas de otros estados y países, un ambiente festivo de vítores, playeras tricolores e intensos “quiere volar, quiere volar” que han pasado a la historia de la celebración internacional.

Ahora, pese a la eliminación de México en el Mundial 2026, el espacio se mantiene como un punto para atraer a la población e impulsar la unión a través del deporte, la celebración y la interculturalidad que el torneo fomenta.

Festivales Futboleros en las alcaldías: ¿cuáles son los otros puntos de la CDMX donde transmitirán partidos?

Al mismo tiempo que la selección Tricolor se resigna ante el final del sueño mundialista, también lo hace el terreno mexicano al despedir su último partido del Mundial 2026 en tierras nacionales tras albergar trece enfrentamientos de la competencia.

Sin embargo, esto no significa que los espacios públicos para seguir el resto del torneo cesen, ya que los festivales futboleros instalados en todas las alcaldías de la CDMX seguirán disponibles al público; estos eventos cuentan con entrada gratuita, actividades deportivas y culturales, y la posibilidad de disfrutar los partidos del torneo.

Los puntos para ver la transmisión de los partidos restantes de la Copa del Mundo 2026, son:

Parque de la Bombilla.

Parque Tezozómoc.

Campos Revolución.

Utopía Meyehualco.

Central de Abasto.

Unidad Independencia del IMSS.

Deportivo Vivanco.

Deportivo Xochimilco.

Al igual que el Fan Festival instalado en el Zócalo de la capital, los festivales futboleros antes mencionados estarán abiertos hasta el 19 de julio, por lo que aficionados y aficionadas aún podrán seguir la pista de las siguientes fases y la gran final sin costo.