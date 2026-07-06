Paseo de la Reforma amanece libre y con menos basura tras el México vs Inglaterra: ¿Cuántas personas fueron al Ángel de la Independencia?

Paseo de la Reforma 6 de julio A diferencia de partidos anteriores, Paseo de la Reforma registró menos basura durante las celebraciones del México vs Inglaterra; la derrota del Tricolor también provocó menor presencia de personas durante la noche y madrugada.

La noche de ayer, domingo 5 de julio, se vivió en la capital el partido México Inglaterra, enfrentamiento de octavos de final que culminó en una derrota para el conjunto Tricolor (3-2) tras un intenso duelo que mantuvo a la afición mexicana al borde del asiento hasta el último segundo.

Esta eliminación definitiva de México en el Mundial 2026 también se vio reflejada en las celebraciones masivas que habían estallado en el corazón de la ciudad desde el comienzo del torneo, ya que a diferencia de aglomeraciones anteriores, el festejo del domingo registró menos cantidad de personas y menor porción de basura debido a restricciones del gobierno capitalino y la partida prematura de asistentes que abandonaron la celebración antes de las 22:00 horas.

¿Cuántas personas fueron al Ángel de la Independencia para ver el partido México vs Inglaterra?

Días previos al ansiado enfrentamiento de octavos de final, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que realizarían cortes a las circulación y restricciones a la multitud aglomerada en el Ángel de Independencia, así como sus inmediaciones, para resguardar la seguridad de los y las presentes.

Según lo anunciado por Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Pública, únicamente se permitiría el acceso de 25 mil personas con el objetivo de evitar incidentes como los sucedidos el martes 30 de junio, redirigiendo el flujo de asistentes hacia otros puntos de Paseo de la Reforma.

“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. Sabemos que la gente llegará desde temprano, una vez el aforo llegue a su capacidad, ya no se permitirá el acceso a la población a esta zona limitada”, declaró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada días antes al partido México vs Inglaterra que se jugó en el Estadio CDMX (Azteca).

Los cortes a la circulación, que se realizaron desde tres a cuatro cuadras antes del punto de aglomeración, y la restricción a la multitud tuvieron el resultado esperado al no reportarse ningún incidente que comprometiera la vida de las personas que acudieron al festejo.

Paseo de la Reforma hoy 6 de julio: ¿cómo amaneció tras el México vs Inglaterra?

A diferencia de las celebraciones anteriores, consecuencia de una racha de victorias sin goles registrados contra México en su paso por el Mundial 2026 y un prometedor futuro en los siguientes enfrentamientos, la derrota ante Inglaterra pesó en la población que había acudido al Ángel de la Independencia e inmediaciones de Paseo de la Reforma a festejar un resultado diferente.

Debido a ello, los y las asistentes frente al monumento y otros puntos cercanos se retiraron del espacio público incluso antes de las 22:00 horas, lo que permitió que las brigadas de limpieza comenzaran su labor alrededor de la misma hora, registrando menor cantidad de basura a comparación de las celebraciones masivas previas a los octavos de final.

Por lo tanto, Paseo de la Reforma se encuentra completamente libre este lunes 6 de junio, con flujo de circulación en ambos sentidos e incluso en las vialidades que cruzan con la importante avenida, tales como las rutas Florencia y De Los Insurgentes.

Desde el término del partido que eliminó a México de la justa futbolera presente, el ambiente en Paseo de la Reforma ha sido tranquilo, silencioso, adaptándose a su monotonía un día más, mientras guarda el sueño de la Selección Mexicana hasta la próxima oportunidad.