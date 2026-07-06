IECM abre micrositio para aspirantes a candidaturas sin partido

El Instituto Electoral de la Ciudad de México habilitó el micrositio “Ruta Indi”, una plataforma digital que tiene como objetivo orientar a las personas interesadas en registrarse como candidatas o candidatos sin partido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El organismo electoral informó que el sitio concentra información sobre los requisitos, trámites y procedimientos que deberán seguir quienes busquen competir por un cargo de elección popular mediante la figura de candidatura sin partido, una vez que sea emitida la convocatoria correspondiente.

El IECM indicó que la convocatoria será publicada en una fecha próxima, cuando se darán a conocer las etapas y condiciones que deberán cumplir las personas aspirantes para participar en el proceso electoral bajo esta modalidad.

Mientras tanto, el instituto recomendó a quienes tengan interés en postularse comenzar con algunos trámites previos, ya que forman parte de los requisitos para el registro. Entre ellos se encuentra la constitución de una asociación civil con el tratamiento fiscal correspondiente al de un partido político, su inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la obtención del Registro Federal de Contribuyentes y la apertura de una cuenta bancaria destinada al manejo de recursos privados y, en su caso, de financiamiento público.

El organismo explicó que las candidaturas sin partido permiten a la ciudadanía contender por cargos de elección popular sin el respaldo de un instituto político. En el próximo proceso electoral será posible aspirar a las titularidades de alcaldías, concejalías, diputaciones locales y, en su caso, a la diputación migrante, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación electoral.

A través del micrositio, las personas interesadas podrán consultar la información relacionada con el proceso de registro, los cargos disponibles para la elección de 2026-2027 y los canales institucionales de atención para resolver dudas durante el procedimiento.

El IECM señaló que esta herramienta busca facilitar el acceso a la información y brindar acompañamiento a quienes deseen ejercer su derecho a ser votados mediante la figura de candidaturas sin partido.

El micrositio “Ruta Indi” ya se encuentra disponible en el portal oficial del IECM.