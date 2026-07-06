Mundial 2026 deja más de 22 mil mdp a la CDMX; CANACO destaca impulso al comercio y turismo

Turistas en Ciudad de México CANACO estimó que la Copa del Mundo generó una derrama superior a los 22 mil millones de pesos en la Ciudad de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

La Copa Mundial de Futbol 2026 cerró su paso por la Ciudad de México con un balance positivo para la actividad económica, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), que calculó una derrama superior a los 22 mil millones de pesos derivada de la llegada de visitantes y del incremento en el consumo durante las semanas del torneo.

El organismo empresarial informó que el Mundial benefició principalmente a hoteles, restaurantes, bares, comercios, prestadores de servicios, artesanos y otros negocios relacionados con el turismo, sectores que registraron un aumento en su actividad gracias a la presencia de aficionados nacionales y extranjeros.

El presidente de CANACO CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, consideró que la capital demostró estar preparada para organizar un evento de talla internacional, al destacar la logística implementada, el funcionamiento del transporte público, las medidas de seguridad y la realización de actividades masivas durante la justa mundialista.

El dirigente también reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, así como de las distintas áreas responsables de mantenimiento, limpieza y seguridad, al señalar que su labor permitió que el Mundial se desarrollara sin incidentes mayores.

Entre los resultados preliminares presentados por la Cámara destaca una derrama económica estimada en 22 mil 678 millones de pesos, además de la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales relacionados con atención al cliente, logística, comercio, transporte y servicios.

En materia turística, CANACO proyectó que la Ciudad de México recibió a más de 1.1 millones de visitantes durante el Mundial, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por persona, cifras que fortalecieron la actividad hotelera y comercial en distintos puntos de la capital.

El organismo también destacó que el evento ayudó a reforzar la imagen internacional de la Ciudad de México como sede para competencias y encuentros de gran escala.

Otro de los aspectos que resaltó fue la mejora de espacios públicos en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México y otros puntos turísticos, donde se realizaron trabajos de rehabilitación, iluminación, mantenimiento de áreas verdes y retiro de comercio ambulante, principalmente en la Alameda Central y sus alrededores.

Respecto a la movilidad, la Cámara consideró que el esquema de transporte implementado durante los partidos permitió mantener un flujo ordenado de aficionados hacia el estadio mediante unidades de RTP, Metro y Tren Ligero, además del operativo denominado “Última milla”, que facilitó los accesos y las salidas con niveles de congestión considerados razonables.

Para CANACO CDMX, los resultados obtenidos durante el Mundial reflejan el impacto que pueden generar este tipo de eventos en la economía local, al impulsar el consumo, atraer visitantes y fortalecer la proyección internacional de la capital del país.