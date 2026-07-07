Cumplimentan 4 órdenes de aprehensión a extorsionadores, 3 en reclusión que agredían a comerciantes

Autoridades ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas en reclusión hacia tres extorsionadores que amenazaban a comerciantes y locatarios, y a otros delitos como robo y homicidio, y cuentan con antecedentes delictivos.
Se trata de José Antonio “N”, Marcel Emiliano “N”, Eder Aldahir “N” y Juan Carlos “N”.
Los agentes ejecutaron tres órdenes de aprehensión en reclusión por el delito de extorsión y homicidio simple en grado de tentativa, en contra de tres hombres, asimismo cumplimentaron una orden más por robo agravado en contra de un sujeto.
Los oficiales acudieron al Centro Penitenciario Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, donde a los hombres de 20 y 24 años de edad les notificaron las órdenes de aprehensión en su contra.
Asimismo, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, las autoridades notificaron a un hombre de 37 años de edad, quien tiene cuatro ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud y homicidio simple en grado de tentativa, del mandamiento en su contra.
La última orden judicial, los uniformados lo cumplimentaron en calles de la colonia San Mateo Tlaltenango, de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde ubicaron y notificaron a un hombre de 35 años de edad, quien tiene cuatro ingresos al mismo sistema penal por robo en distintas modalidades y homicidio calificado.