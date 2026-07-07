Edomex capacita a personal de movilidad para agilizar trámites de registro en el transporte público

Capacitación Semovi

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), impartió un curso de capacitación dirigido a las y los funcionarios responsables de las Ventanillas de Atención de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Atlacomulco, con el objetivo de agilizar los trámites y fortalecer la calidad del servicio en el Registro Estatal de Transporte Público.

Este curso cuenta con la participación de 45 elementos de la Dirección General de Registro Estatal y busca mejorar la atención a los concesionarios y permisionarios del transporte para disminuir los tiempos de espera en los trámites y eliminar las malas prácticas para que personas concesionarias tengan la certeza de que sus trámites se realizan con transparencia y eficiencia.

Los temas están relacionados con la atención al público, código de ética y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Al respecto, Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad, comentó que el curso es en respuesta a una petición de los transportistas interesados en regularizar y ordenar sus vehículos y concesiones, así como aprovechar los beneficios fiscales otorgados por el Gobierno estatal.

Adrián Bolaños León, Director General del Registro Estatal del Transporte Público, fue en el encargado de esta capacitación y destaco que la acción representa una herramienta fundamental para garantizar trámites más eficientes, transparentes y con estricto apego a la legalidad.

Con estas acciones, el Edomex, reafirma su compromiso de transparentar los trámites, con la finalidad de construir un estado con instituciones más eficientes al servicio de la población.