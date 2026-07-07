Denuncias por presunta injerencia en resoluciones del TSJCDMX llegan a la conferencia presidencial

Ciudad Judicial





Las denuncias sobre una presunta injerencia en resoluciones judiciales y decisiones administrativas dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) fueron abordadas durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al tratar el tema, afirmó que cualquier señalamiento relacionado con posibles actos de corrupción o abuso de autoridad debe ser investigado por las instancias competentes conforme al marco legal.

La mandataria señaló que ninguna institución pública debe quedar fuera del escrutinio cuando existen denuncias que ameritan una revisión, al tiempo que subrayó la importancia de respetar el debido proceso y el Estado de derecho en cualquier investigación.

El tema surgió luego de que se expusieran denuncias relacionadas con una presunta influencia indebida en resoluciones judiciales y asuntos administrativos dentro del TSJCDMX.

Las personas mencionadas son Karen Nayeli Miranda Reyes, secretaria particular del magistrado presidente del tribunal, Rafael Guerra Álvarez, así como áreas de apoyo adscritas a la Presidencia del órgano judicial.

Hasta el momento, las acusaciones no han sido acreditadas por una autoridad competente ni existe una resolución judicial o administrativa que determine responsabilidades.

Las denuncias presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México señalan que se investiga un supuesto mecanismo mediante el cual se habría intervenido en audiencias civiles y penales.

Según los denunciantes, desde oficinas ubicadas en el piso 12 del edificio del tribunal se monitoreaban procedimientos judiciales en tiempo real y, presuntamente, se instruía suspender audiencias bajo el argumento de fallas técnicas o incluso interrumpir el suministro eléctrico en salas de oralidad para establecer comunicación con jueces e influir en el sentido de sus resoluciones.

Las mismas denuncias sostienen que dichas instrucciones eran atribuidas a órdenes provenientes de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de investigaciones en curso y no han sido confirmadas por una autoridad jurisdiccional.

Al referirse al caso, Sheinbaum reiteró que no puede haber privilegios ni impunidad en el servicio público y sostuvo que corresponde a las autoridades competentes investigar cualquier posible abuso de autoridad, garantizando la imparcialidad de las indagatorias y el respeto al debido proceso.

Ademas, indicó que las denuncias deben analizarse con objetividad y sin interferencias, a fin de que las resoluciones que emitan las instancias correspondientes se apeguen al marco legal.

Las acusaciones también cobraron notoriedad tras publicaciones realizadas por el periodista Mario Maldonado en la red social X, en las que aseguró haber recibido testimonios de empresarios y particulares que señalan una presunta capacidad de influencia sobre resoluciones judiciales por parte de Karen Nayeli Miranda Reyes.