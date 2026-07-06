IECM redistribuye financiamiento público tras registro de dos nuevos partidos nacionales

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El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la redistribución del financiamiento público que recibirán los partidos políticos durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026, luego del registro de dos nuevos partidos políticos nacionales: Partido PAZ y Somos México.

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General, encabezada por la consejera presidenta Patricia Avendaño, se avaló el proyecto de acuerdo que modifica la distribución de los recursos públicos destinados a actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y los límites del financiamiento privado para los institutos políticos con registro vigente en la Ciudad de México.

La consejera electoral Mayra Melissa Guerra Pulido explicó que la redistribución responde al registro de los dos nuevos partidos, cuyos efectos legales iniciaron el 1 de julio de este año, por lo que adquirieron el derecho de acceder al financiamiento público previsto en la legislación electoral.

Precisó que la medida se aplicará sin incrementar el presupuesto aprobado previamente por el Congreso capitalino, ya que únicamente se redistribuirán los recursos pendientes de ministrar durante el segundo semestre de 2026 bajo un esquema de neutralidad presupuestaria.

En materia de actividades ordinarias permanentes, la bolsa a redistribuir asciende a poco más de 293 millones de pesos. De ese monto, cada uno de los nuevos partidos recibirá un financiamiento equivalente al 2% del total correspondiente al segundo semestre, es decir, alrededor de 5.8 millones de pesos.

El resto de los recursos continuará distribuyéndose entre los siete partidos que ya contaban con registro en la capital mediante la fórmula establecida en la legislación electoral, que asigna el 30% de manera igualitaria y el 70% restante de forma proporcional a la votación obtenida en la más reciente elección local de diputaciones por el principio de representación proporcional.

Ademas, el Consejo General aprobó la redistribución del financiamiento para actividades específicas, destinado a educación, capacitación, investigación y tareas editoriales. Para este rubro se dispone de una bolsa superior a los 8.8 millones de pesos durante el segundo semestre del año.

En este caso, el 30% de los recursos será repartido en partes iguales entre los nueve partidos con registro vigente, mientras que el 70% restante se distribuirá únicamente entre las fuerzas políticas que participaron en la elección anterior y alcanzaron el porcentaje de votación requerido por la ley.

Debido a ello, los partidos PAZ y Somos México únicamente recibirán la parte correspondiente a la distribución igualitaria.

El acuerdo también actualiza los montos mínimos que cada partido deberá destinar a rubros específicos. Se mantiene la obligación de canalizar al menos el 5% del financiamiento ordinario para el fortalecimiento de liderazgos femeninos, el 3% para liderazgos juveniles y el 2% para estudios e investigaciones sobre temas de la Ciudad de México, montos que fueron recalculados conforme a la nueva asignación de recursos.

Además, el órgano electoral estableció los límites del financiamiento privado que podrán recibir los nuevos partidos, incluyendo aportaciones de militantes, simpatizantes y donaciones en especie, manteniendo el principio constitucional de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado.

Durante la sesión también se informó de una observación presentada por el consejero electoral Ernesto Ramos Vega para eliminar el último párrafo del considerando 38 del acuerdo, con el propósito de otorgar mayor claridad y uniformidad al documento. La propuesta fue incorporada antes de la votación final.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de las consejeras y el consejero presentes. Tras desahogar el único punto del orden del día, la consejera presidenta, Patricia Avendaño Durán, dio por concluida la sesión extraordinaria a las 12:17 horas del 6 de julio de 2026.