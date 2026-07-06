Joven fallecido en festejos en Reforma pudo haber sido víctima de un delito: FGJCDMX

Paseo de la Reforma Tras ser atentido, fue trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero. (EFE)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que un joven que falleció el pasado 30 de junio por broncoaspiración durante los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, pudo haber sido víctima de otro delito que provocó su muerte.

Durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana ante Ecuador, este hombre fue una de las víctimas que resultó lesionadas en la avenida Paseo de la Reforma.

“Como parte de las diligencias, esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban, mediante el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación. No se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”, puntualizó la FGJCDMX.

Tras ser atentido, fue trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero.