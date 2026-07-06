PAN pide a Contraloría investigar destino de recursos públicos para evitar inundaciones

Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Contraloría local indagar la aplicación de recursos públicos para mejorar de infraestructura hidráulica, debido a que persisten las inundaciones, baches y socavones en varias alcaldías tras las recientes lluvias.

“Antier, por ejemplo, colapsó el circuito interior a la altura de Chapultepec, así como las colonias San José, Zapotitlán y Tlaltenco en Tláhuac; además de avenidas importantes de la Gustavo A. Madero”, lamentó la diputada Laura Álvarez al señalar que no hay patente de la inversión realizada.

Por ello, aseguró que existe un falso discurso de inversión del gobierno central y de Morena en las acciones de infraestructura hidráulica.

“Es pura demagogia, no invierten en drenaje porque son obras que no se ven; pero lo que sí vemos son a policías y bomberos teniendo que con las manos arreglar los problemas en las coladeras”, señaló.

De acuerdo a la panista, las lluvias intensas y granizo han dejado severas inundaciones en vialidades de varias colonias en alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

“Hace unos días se inundó Circuito Interior y estuvo cerrado afectando la movilidad de millones de personas, pero no sabemos con claridad en donde están los recursos públicos que supuestamente destina el Gobierno”.

También aprovechó para cuestionar la calidad de los materiales con los que se repavimentaron avenidas previo al mundial debido a que algunas repavimientaciones presentan grietas y daños.

Añadió que un claro ejemplo es un mega hundimiento en el pavimento nuevo en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte en Coyoacán; o una enorme cantidad de baches formados en Avenida Parque Lira en la Miguel Hidalgo.

“El gobierno local ha olvidado a las alcaldías. Las mega inundaciones, los baches y los socavones son el saldo de 29 años de gobiernos de izquierda en la capital”.

Laura Álvarez cuestionó el tipo de materiales, la calidad de la carpeta asfáltica y la manera en que se está trabajando en las alcaldías para evitar que las calles continúen en el abandono.

Además, solicitó un Atlas de Riesgo actualizado, construido desde Protección Civil de la capital, la academia y expertos, con el fin de que las familias de los alrededores de periférico sur, de la Avenida Zaragoza, Viaducto, Reforma, entre otras avenidas que han colapsado, dejen de sufrir.

“Hay complejos habitacionales y colonias en varios puntos donde a la gente se les mete el agua a sus casas y terminan perdiendo su patrimonio”.

Laura Álvarez también llamó al Gobierno capitalino a auxiliar a las alcaldías para que dejen de parchar el pavimento y se hagan reparaciones hidráulicas y de servicios urbanos de alta calidad.

“Dónde están los 12 mil millones de pesos que tiene la Secretaría de Obras capitalina para Programa Anual de Obras Públicas 2026, ese recurso se le aprobó desde el Congreso local y no queremos sospechar que se va a bolsas electorales para el siguiente año, ni tampoco a empresas amigas de los hijos de López Obrador”, concluyó.