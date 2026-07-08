¿Cómo amaneció la México-Puebla este miércoles 8 de julio tras manifestaciones?

Bloqueo en la México-Puebla | Se reabre la circulación tras protesta de padres de familia en Ixtapaluca. (Armando Monroy)

La autopista México-Puebla vivió una jornada de caos vial el pasado martes 7 de julio, luego de que padres de familia y vecinos bloquearan ambos sentidos de la vialidad a la altura del kilómetro 29, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

La protesta comenzó desde las primeras horas de la tarde y se prolongó durante más de 12 horas, generando graves afectaciones para miles de automovilistas que transitaban entre el Estado de México y la capital. Durante el cierre se registraron filas de vehículos de más de cinco kilómetros y también se reportó que los manifestantes impidieron el paso de unidades de emergencia.

¿Por qué bloquearon la autopista México-Puebla?

Los inconformes exigían la intervención de las autoridades tras denunciar el presunto acoso sexual cometido por un docente de una escuela ubicada en la colonia 20 de Noviembre, en Ixtapaluca.

De acuerdo con los manifestantes, luego de presentar las denuncias correspondientes, elementos de la policía municipal ingresaron al plantel educativo, donde presuntamente utilizaron la fuerza contra las personas reunidas, amenazaron a docentes y detuvieron a algunas autoridades escolares. Asimismo, aseguraron que durante el operativo se habrían escuchado detonaciones dentro de las instalaciones.

Ante estos hechos, padres de familia y vecinos decidieron cerrar la autopista para exigir una investigación sobre el actuar de la policía municipal y la liberación de las personas detenidas durante el operativo.

¿Cómo amaneció la México-Puebla este miércoles 8 de julio?

Tras varias horas de bloqueo, los manifestantes se retiraron durante la madrugada de este miércoles, por lo que la circulación fue restablecida en ambos sentidos de la autopista.

🟢 SE RETIRAN MANIFESTANTES 🟢#AutMéxicoPuebla, km 30. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) July 8, 2026

Hasta la mañana del 8 de julio, las autoridades carreteras reportan que la México-Puebla opera con normalidad y sin incidentes, permitiendo nuevamente el paso de vehículos tanto hacia la Ciudad de México como hacia Puebla.

Buenos días, por el momento la autopista a la que te refieres opera de manera normal en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) July 8, 2026

Aunque el tránsito ya fue restablecido, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y mantenerse atentos a la información oficial, especialmente durante las primeras horas del día, cuando aún podrían presentarse rezagos derivados del cierre registrado el martes.