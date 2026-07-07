¿Ya abrieron la México-Puebla? Reporte del bloqueo y protesta con dirección a Chalco (Redes sociales)

Padres de familia mantienen el bloqueo en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, una de las vialidades más importantes entre el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

Estos cierres se mantienen a la altura del kilómetro 29, en Ixtapaluca, Edomex, provocando un caos vial, con filas vehiculares que superan los cinco kilómetros.

¿Qué exigen los manifestantes de la Autopista México-Puebla?

De acuerdo con información proporcionada por las personas que mantienen activo el cierre, el conflicto inició cuando algunos padres de familia y vecinos exigieron la detención de un docente de una escuela ubicada en la colonia 20 de noviembre, por presunto acoso sexual.

Al realizar las denuncias pertinentes, personal policiaco del municipio de Ixtapaluca, arribó al plantel educativo, donde según los denunciantes, irrumpió a la fuerza, golpeando a los ahí reunidos.

Durante los hechos también amenazaron a los docentes y detuvieron a algunas autoridades de la escuela, según información de los testigos. Aunado a estos hechos los manifestantes señalaron que durante la intrusión de los policías municipales, presuntamente se escucharon detonaciones dentro de las instalaciones educativas.

Los manifestantes en la Autopista México-Puebla exigen la intervención de las autoridades

Tras los acontecimientos ocurridos, los padres de familia decidieron cerrar la vía rápida, para solicitar la intervención en el caso de agresión en la institución educativa y esclarecer la intrusión de la policía en la escuela. Asimismo, exigen la liberación de los detenidos durante el operativo.

Continúa la manifestación en la Autopista México-Puebla

Han pasado más de cinco horas desde que los vecinos del municipio de Ixtapaluca, iniciaron el cierre vial, el cual permanece activo y continúa afectando la circulación en una de las principales vías de acceso a la CDMX.