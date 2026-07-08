Doble homicidio en barbería de Tepito durante la madrugada de este 8 de julio: ¿Qué se sabe sobre el caso?

Doble homicidio en Tepito Ocurrió dentro de una barbería. (cuartoscuro)

Dos hombres fueron asesinados en una barbería de la colonia Morelos, cerca del barrio de Tepito. La Secretaría de Seguridad Capitalina (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigan los hechos.

¿Qué pasó en barbería en Tepito?

La noche del 7 de julio, alrededor de las 22:00 horas, dos hombres fueron asesinados a mano armada en una barbería ubicada en calle Tenochtitlán, esquina con Peñón, de la colonia Morelos.

La SSC respondió a los llamados de residentes y comerciantes de la zona, quienes reportaron escuchar al menos 10 detonaciones de arma. El área fue acordonada y los cuerpos de seguridad permanecieron a la espera de miembros pertenecientes a la FGJ para iniciar las indagatorias.

Desconocen la identidad de los asaltantes. La SSC teoriza que el ataque fue intencionado.

“Se trató de un ataque directo, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y ya se realiza la búsqueda de los probables responsables a través del análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona" informó el organismo a través de su redes.

Una tercera persona parece haber sido herida por los disparos, pero el reporte aún no es confirmado por las autoridades encargadas.

Hasta el momento no hay sospechosos detenidos en relación al homicidio.