Guía del Medio Maratón CDMX 2026: Ruta, horarios, medalla, playera y dónde recoger los kits de competidor

Medio Maratón CDMX 2026 Más de 30 mil corredores y corredoras se darán cita en las calles de la capital para uno de los eventos deportivos más esperados del año este domingo 12 de julio.

Este fin de semana llega el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, uno de los eventos más esperado en el calendario de carreras en nuestro país. Los 21 k estarán estrenando una nueva y desafiante ruta para esta edición que hizo historia al agotar sus inscripciones en tan solo unas horas. Ahora, te decimos todo lo que tienes que saber si vas a participar o a apoyar a tu familia y amistades.

Ruta del Medio Maratón CDMX 2026: así es el nuevo recorrido de los 21 k

Para este 2026, el Gobierno de la Ciudad de México optó por hacer cambios en el recorrido de 21 kilómetros para hacer más desafiante la prueba y pasar por diferentes puntos emblemáticos de la capital del país.

En esta ocasión, la competencia arrancará frente a la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez sobre Avenida Juárez con rumbo al Monumento a la Revolución para luego incorporarse al Paseo de la Reforma por la calle Ignacio Ramírez.

Ahí, comenzará la parte del recorrido más conocido por las y los runners capitalinos, pues es uno de los principales puntos de carreras temáticas con un trayecto que avanzará desde Reforma pasando por el Ángel de la Independencia, la fuente de la Diana Cazadora, el Museo Nacional de Antropología, Campo Marte y el Auditorio Nacional.

Para este punto ya se habrán recorrido aproximadamente cerca de los primeros siete kilómetros de la competencia que son en terreno prácticamente plano previo a comenzar la parte más demandante de la competencia donde comenzarán las subidas y los ‘columpios’.

Todo inicia en la fuente de petróleos, donde la altimetría comienza a elevarse sobre Prado Norte, lo que representa una subida constante de aproximadamente tres kilómetros hasta llegar a Montes Apalaches y dar una vuelta a la izquierda para ingresar a la tercera sección del Bosque de Chapultepec poco después del kilómetro 10 y aproximadamente a la mitad de la carrera.

Ahí tendremos un columpio de bajada sobre Joaquín Clausell y José María Velasco, para luego pasar por el Centro Hípico de la Ciudad de México para luego incorporarse a Avenida Toluca. Este descenso será de aproximadamente 3 kilómetros hasta la Fuente Cósmica y Avenida Bosques para pasar a la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

En este punto, comenzarán de nueva cuenta las subidas, pasando por un lado de la pista de corredores de ‘El Sope’ e ingresar formalmente a la segunda sección aproximadamente en el kilómetro 14. Llegando a la fuente de las ninfas, habrá una vuelta a la derecha para subir por Avenida de los Compositores y hasta el Museo de Historia Natural.

Ahí, viene una nueva bajada pasando por el Papalote Museo del niño, el Parque Aztlán para salir por la Avenida de los Compositores y Fernando Alencastre que posteriormente desembocará en Molino del Rey y Glorieta de la Lealtad para salir de nueva cuenta al Paseo de la Reforma por Chivatito cerca del kilómetro 19.

Ahí, comenzará la recta final del recorrido de regreso por la parte del zoológico de Chapultepec, pasando por la Estela de Luz, la fuente de la Diana Cazadora y finalmente la meta en el Ángel de la Independencia.

Fecha y horarios de salida del Medio Maratón CDMX 2026

La cita para comenzar la competencia será este domingo 12 de julio frente al Hemiciclo a Juárez. Tras la eliminación de México de la Copa del Mundo, se espera que ya no haya afectaciones por aglomeraciones y festejos sobre el Paseo de la Reforma. Los bloques saldrán de la siguiente manera:

5:50 horas: Atletas en silla de ruedas y discapacidad visual

6:05 horas: Bloque Élite

6:10 Horas: Bloque 1

6:25 horas: Bloque 2

6: 40 horas: Bloque 3

6:55 horas: Bloque 4

Es importante que ubiques adecuadamente tu bloque de competencias y llegues anticipadamente al corral de salida. Este se te asignará el día que vayas a recoger tu kit de competencia basado en tu tiempo estimado de competencia de este Medio Maratón CDMX.

¿Cuándo y dónde recoger mi número y kit del Medio Maratón CDMX 2026?

Esta semana, la organización del evento anunció que podrás recoger tu folio de corredor durante los tres días previos a la competencia. De nueva cuenta, la sede será el Salón Maya I & II del World Trade Center de la Ciudad de México en los siguientes fechas y horarios:

jueves 9 de julio: de 10:00 a 20:00 horas

viernes 10 de julio: de 10:00 a 20:00 horas

sábado 11 de julio: de 8:00 a 16:00 horas

Para recoger el kit, deberá asistir la persona que compite presentando su identificación oficial así como su comprobante de inscripción, por lo que la entrega es personal.

Medalla y Playera del Medio Maratón CDMX 2026

Para esta edición, la Medalla del Medio Maratón de la Ciudad de México estará luciendo un colibrí rodeado por algunos de los puntos emblemáticos de la capital del país por los que pasará el recorrido como el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y la Torre Latinoamericana.

Playera y Medalla del Medio Maratón CDMX 2026 Miriam Morales Hernández, embajadora de México Imparable, y Pablo Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, durante la presentación de la playera y medalla del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026, evento realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional Chapultepec. (Mario Jasso)

Por su parte, la playera será de un color rosa chilango con grabados de motivos prehispánicos con las mismas siluetas al centro del Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia, haciendo referencia al recorrido. Además, tendrá impresa la fecha y será nuevamente de la marca Adidas.