Evita pasar por aquí: Estas son las avenidas y estaciones de Metro más afectadas por la tormenta de hoy en CDMX Estaciones de las líneas 5 se encuentran afectadas por las fuertes lluvias que azotaron la ciudad (Pexels)

Tras las fuertes lluvias que se registraron en la Ciudad de México, algunas estaciones presentan inundaciones mientras que en otras se mantiene la marcha lenta; conoce el estado del servicio del Metro.

Durante la tarde de este miércoles 8 de julio, en la CDMX se activaron alertas rojas, naranja y amarillas por las fuertes lluvias que azotaron la ciudad, en donde algunas vialidades de diferentes alcaldías resultaron afectadas, junto con estaciones del Metro.

Las avenidas y vialidades de la CDMX más afectadas por las inundaciones hoy

Tras las lluvias de esta tarde, estas son las avenidas y vialidades que presentan afectaciones por encharcamientos, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México:

Eje 1 Norte a la altura de la estación Hangares del Metro CDMX

a la altura de la estación Hangares del Metro CDMX Corte de circulación en Circuito Fuentes del Pedregal y Fuente de los Molinos

y Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Avenida Río Churubusco

a la altura de Avenida Río Churubusco Canal de Miramontes a la altura de Rancho Vista Hermosa

a la altura de Rancho Vista Hermosa Reducción de carriles en Av. Patriotismo y Botticelli

y Corte de circulación en Av. Parque Lira y Viaducto Miguel Alemán

y Eje 1 Norte entre Paseo de la Reforma y Allende

entre Paseo de la Reforma y Allende Av. Insurgentes entre Ayuntamiento y Tlalcoligia

¿Cuáles son las estaciones del Metro sin servicio en la CDMX?

Mientras tanto, el Metro de la CDMX también ha registrado afectaciones en su servicio derivado de las fuertes lluvias registradas esta tarde.

Actualmente, las estaciones Aragón y Misterios de la Línea 5 se encuentran sin servicio, por lo que el Metro CDMX únicamente está brindando servicio provisional de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

A su vez, en apoyo a los usuarios de la Línea 5, el RTP se encuentra brindando servicio provisional de La Raza a Oceanía y viceversa.

¿Cuál es el estado de servicio del Metro CDMX?

A pesar de las afectaciones en la Línea 5, el Metro de la CDMX ha informado que en el resto de las líneas el servicio no presenta alguna afectación.

Sin embargo, en redes sociales, los usuarios han publicado videos donde se muestra a las estaciones Calendaría de la Línea 1 y 4, así como San Lázaro de la Línea 1 y B inundadas, por lo que, si transitas por alguna de estas, deberás tomar precauciones.