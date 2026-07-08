Miércoles Ciudadano suma 2 mil 799 atenciones en Atizapán

. En el Miércoles Ciudadano, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, se atendió a más de 300 atizapenses.

El programa Miércoles Ciudadano, encabezado por el Presidente Municipal Pedro Rodríguez, ha brindado de enero a la fecha 2 mil 799 atenciones personalizadas a habitantes del municipio, consolidándose como uno de los mecanismos más exitosos para fortalecer el vínculo entre la administración y la ciudadanía.

Durante las jornadas realizadas en el Palacio Municipal, el alcalde atendió personalmente a las y los vecinos que acudieron para plantear solicitudes, dar seguimiento a gestiones y presentar propuestas relacionadas con servicios públicos, seguridad, obras, desarrollo social, agua, educación y otros temas de interés comunitario.

Acompañado por directores y personal de las distintas dependencias, Rodríguez reiteró que escuchar a la ciudadanía y brindar respuestas oportunas es una prioridad de su gobierno. Las áreas municipales ofrecieron atención personalizada, orientación y seguimiento a cada planteamiento, privilegiando la solución inmediata de los asuntos que así lo permitieron.

Con estos resultados, Miércoles Ciudadano se consolida como un programa exitoso que acerca al gobierno y la población, refrendando el compromiso de mantener una política de puertas abiertas, atención humana y eficiente, orientada a resultados que mejoren la calidad de vida de las y los atizapenses.