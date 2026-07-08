Presidente del Congreso CDMX anuncia que pedirá licencia para prepararse para elecciones del 2027

Jesús Sesma presidente del Congreso CDMX

El presidente de la mesa directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, perteneciente al Partido Verde, dio a conocer que pedirá licencia el próximo el 31 de agosto (último día de su gestión a cargo del reciento legislativo) para trabajar en las elecciones del 2027.

“Vamos a fortalecer al partido lo que más se pueda y vamos a escuchar a las y los ciudadanos”, afirmó.

Aprovechó para hacer una invitación a todas las personas que ya no se sientan representados por el partido al que pertenecen, a ser parte del PVEM.

El legislador reiteró que el Partido Verde trabaja para competir en solitario durante las elecciones del 2027.

“Estamos construyendo para ir solos, es difícil construir una alianza sin conocer a la otra persona, yo no he tenido ninguna reunión con Morena CDMX”, aseguró tas detallar que ya no está interesado en tener alguna reunión con el partido guinda.

Precisó que el próximo año la competencia será más reñida, debido a que hay dos nuevos partidos políticos; además, que en las elecciones intermedias participa menos de la mitad de electores que en una elección presidencial.

Pese a la falta de comunicación con la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, aseguró, que con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión de Nacional de Elecciones de Morena, “van perfecto”.

“Es una extraordinaria mujer y hemos podido construir muy bien”, aseguró.