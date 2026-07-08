Jaime Blas busca convertir el Mundial en un legado para las juventudes de Azcapotzalco

Concejal Jaime Blas Hernández, del Partido del Trabajo (PT)

El concejal Jaime Blas Hernández, del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes del Concejo de la alcaldía Azcapotzalco, logró la aprobación por mayoría del Acuerdo “Juventudes viviendo el Mundial 2026: Deporte, Bienestar y Derechos para la Construcción de Comunidad”, una iniciativa que busca convertir la pasión por el fútbol en oportunidades reales para las juventudes.

La propuesta impulsa la vinculación entre instituciones educativas, sector empresarial, organizaciones civiles y ciudadanía para acercar capacitación para el trabajo, atención en salud, educación y desarrollo integral a las y los jóvenes.

Durante la sesión participaron representantes del CECATI, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) del IPN, del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar y de GOATS FC, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Comisión.

El director del CECATI No. 4, Jorge Luis Hernández, anunció la disposición de la institución para impulsar, junto con empresarios y organizaciones sociales, esquemas de becas que permitan a jóvenes capacitarse para el trabajo.

En representación del director del CICS-IPN, Juan Daniel Rodríguez, el maestro Carlos informó que el Politécnico acercará servicios de optometría, odontología, psicología y prevención en salud para las juventudes de Azcapotzalco.

“Las grandes ciudades no se transforman únicamente cuando reciben un Mundial; se transforman cuando aprovechan ese momento para cambiar la vida de su gente. Queremos que este contexto deje un legado real para nuestras juventudes”, afirmó Jaime Blas.

La Comisión hizo un llamado a las y los jóvenes que formen parte de un equipo de fútbol en Azcapotzalco para acercarse y sumarse a esta estrategia, mediante la cual podrán acceder a acompañamiento, capacitación, servicios de salud y vinculación con oportunidades educativas y de desarrollo.

“El Mundial pasará, pero el verdadero triunfo será que en Azcapotzalco permanezcan más jóvenes estudiando, capacitándose, practicando deporte y construyendo un mejor futuro”, concluyó Jaime Blas Hernández.