Licencia de conducir permanente ¿Hasta cuándo se puede sacar la Licencia de conducir permanente en CDMX? (Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el trámite para obtener la licencia de conducir permanente ya se puede realizar de manera completamente digital, permitiendo a los usuarios realizar el proceso desde la comodidad de su hogar o centro de trabajo y evitando las largas jornadas de espera en los módulos de control vehicular.

Esta medida busca simplificar los trámites administrativos, agilizar la atención ciudadana y reducir la saturación en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

¿Cómo tramitar la licencia permanente digital sin hacer filas?

Para realizar el proceso en línea, los interesados deben ingresar al sitio oficial e iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX Expediente. Una vez dentro, deben seguir estas indicaciones:

Dar clic en el botón de “Iniciar” y posteriormente seleccionar la opción “Nuevo trámite” .

y posteriormente seleccionar la opción . Confirmar cómo se cubrirá el costo del trámite, ya sea realizando el pago en línea (con tarjeta bancaria) o generando una línea de captura para acudir a un centro autorizado.

(con tarjeta bancaria) o generando una para acudir a un centro autorizado. Completar la carga de los archivos digitales requeridos, los cuales incluyen:

Identificación oficial vigente.



Comprobante de no adeudos.



Certificado del curso teórico (para casos específicos).

El pago se verá reflejado en un periodo máximo de 72 horas . Tras la validación, las autoridades enviarán un correo electrónico con la constancia oficial y el número de licencia asignado.

. Tras la validación, las autoridades enviarán un correo electrónico con la constancia oficial y el número de licencia asignado. La licencia permanente digital quedará disponible y podrá descargarse en cualquier momento desde la misma cuenta de Llave CDMX Expediente.

¿Hasta cuándo estará disponible este trámite?

La fecha límite definitiva para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México es el 31 de diciembre de 2026.

Aunque el programa estaba contemplado originalmente para concluir en 2025, las autoridades capitalinas extendieron el beneficio durante todo el año 2026.