Despliega GAM operativo emergente para atender encharcamientos por lluvias

Las lluvias registradas desde la noche del miércoles activaron un operativo emergente en la alcaldía Gustavo A. Madero para atender encharcamientos en distintas colonias de la demarcación, con el despliegue de personal de Servicios Urbanos y maquinaria especializada.

Las acciones se realizan en las colonias San Juan de Aragón Sexta Sección, Juan González Romero, CTM El Risco, CTM Atzacoalco, Pradera, Villas de Aragón, Pueblo de Atzacoalco, Casas Alemán, Providencia, Villa Hermosa, Constitución de la República y Ferrocarrilera.

La administración local informó que movilizó una fuerza operativa de alrededor de 300 trabajadores por colonia, además de camiones Vactor, motobombas y maquinaria pesada para agilizar el desalojo del agua acumulada y reducir las afectaciones a la circulación de peatones y automovilistas.

El alcalde Janecarlo Lozano supervisó los trabajos en las zonas afectadas, donde las brigadas realizaron labores de bombeo y limpieza para liberar calles y facilitar el flujo del agua hacia la red de drenaje.

Las acciones forman parte del denominado “Operativo Tormenta”, implementado por la alcaldía durante la actual temporada de lluvias para atender contingencias derivadas de las precipitaciones.

Como parte de las medidas preventivas, durante la semana personal de Servicios Urbanos efectuó trabajos de desazolve en diversas vialidades de las colonias intervenidas, con el objetivo de mantener despejadas las redes de drenaje y disminuir el riesgo de inundaciones.

Las brigadas también realizaron limpieza de coladeras y rejillas pluviales, además del retiro de agua acumulada en los puntos con mayores encharcamientos.

La alcaldía señaló que estos trabajos se complementan con obras de infraestructura hidráulica que se desarrollan en San Juan de Aragón en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), entre las que se encuentran la modernización del drenaje, la sustitución de tuberías y la instalación de equipos de bombeo para mitigar las inundaciones que de manera recurrente se presentan en esa zona del norte de la Ciudad de México.

Las autoridades de Gustavo A. Madero informaron que el operativo permanecerá activo mientras continúen las lluvias, con el propósito de atender oportunamente las emergencias que puedan presentarse en la demarcación.