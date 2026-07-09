Más de 150 patrullas nuevas de la SSC están inactivas por desperfectos

Seguridad Patrullas de la SSC. (Especial)

A 11 meses de la entrega del primer paquete de vehículos patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), más de 100 de estas unidades nuevas, que fueron adquiridas a manera de arrendamiento con la finalidad de ahorrar millones de pesos en la reparación del parque vehicular, se encuentran fuera de circulación, dado que están en el taller por desperfectos o en mantenimiento.

Cuando el Gobierno capitalino arrancó el programa “La Policía Cerca de Ti”, proyecto que tiene la finalidad de acercar a los uniformados a la población y reducir el tiempo de reacción, con mayor número de elementos en las calles, que se presenten puerta por puerta con los vecinos y a bordo de automotores con más tecnología y herramientas modernas que les permitan desarrollar ampliamente sus funciones, se destinaron siete mil 460 millones de pesos dividido en las empresas Value Arrendadora S.A. de C.V, Sofom, ER; Value Grupo Financiero y Administradora Muriblu, S.A de C.V, para el arrendamiento de tres mil 500 patrullas. El precio unitario por patrulla fue de alrededor de dos millones de pesos, extendido a un contrato de 40 meses.

En la presentación de los nuevos automotores, el 24 de julio del 2025, el jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, informó que dado el uso de las patrullas, la vida útil es de tres años, sin embargo, aún sin todo el parque vehicular prometido, más de un centenar de estas modernas unidades están inactivas.

En datos obtenidos por Crónica, hasta mayo del 2026 y con 30 meses restantes para la caducidad del contrato, la SSC contaba con un equipo de tres mil 242 patrullas — 258 pendientes del total que se garantizó poner en circulación en las 16 alcaldías — de las cuales, 72 se encontraban siniestradas y 159 en taller, de acuerdo con la SSC, debido a mantenimiento correctivo. Dos vehículos más estaban en el Ministerio Público.

Para el titular de la SSC, uno de los incentivos para renovar las patrullas se debía a que en algunos cuadrantes no se tenía la supervisión ni disciplina necesaria para que los vehículos permanecieran en la zona que les corresponde. Con los coches de policía que no están en las calles (231 con siniestradas y las que se mantienen en el taller) siete por ciento del total no dan servicio. Además, con el pendiente del parque por distribuir, sumado al fuera de circulación, faltan 489 unidades por recorrer las calles.

En ese momento, explicó que varias patrullas ingresaban al taller de reparación con regularidad, lo que mermaba el estado de fuerza policial, dado que estaba por concluir la vida útil de los carros. La finalidad de que estos coches patrulla fueran arrendados, significaba, según la SSC, que el proveedor asumiría los gastos para el mantenimiento y sustituiría el vehículo, con el fin de que en todo momento se tengan unidades eficientes en las vialidades.

También, cuando arrancaron su paso por los mil 20 cuadrantes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó a que se expusiera el nombre de las colonias a las que pertenece en cada patrulla y de esta manera la comunidad identificara su unidad y que estos vehículos no salieran de sus cuadrantes, instrucción que hasta el momento no se ha cumplido.

La Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quien también cuenta con vehículos de uso oficial, prefirió no responder acerca de cuántas unidades se encuentran fuera de circulación y se limitó a decir que posee mil 505 automotores activos.

La Policía Bancaria Industrial (PBI), que proporciona servicios de seguridad especializados en prevenir, disuadir, salvaguardar, proteger, custodiar y vigilar los bienes y valores, también dependiente de la SSC, prefirió reservar la información del número de vehículos que tiene en circulación, así como de los que se encuentran en reparación por desperfectos.

Según la PBI, revelar esta información podría generar ventajas a la delincuencia y, en consecuencia, vulnerar las acciones de prevención de ilícitos y, añadieron, la difusión de la información causaría un daño probable y específico a los intereses jurídicos, “lo que afectaría el interés público protegido, consistente en la seguridad pública, al dar a conocer la cantidad de vehículos patrulla que se encuentran en circulación y aquellos que están fuera de servicio”.

Aunque el día de la presentación del arrendamiento de las patrullas, las autoridades a cargo presumieron que el programa “La Policía Cerca de Ti” mantenía resultados a la baja en cuanto a la percepción de inseguridad en varias alcaldías de la capital — conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI — y que con la circulación de los vehículos se mantendría la tendencia a disminuir el miedo en las calles, en múltiples territorios no se logró esa inercia de población que cree que sus colonias y barrios son sitios confiables para habitar.

En el último censo que el Gobierno capitalino presumió, en julio del 2025, la alcaldía Tlalpan cayó de 57 a 54 puntos en la sensación de inseguridad, pero en marzo del 2026, ese territorio empeoró su puntaje a 57.9 por ciento de los habitantes que opinaron que es inseguro vivir en la demarcación del sur.

En ese momento, Cuajimalpa de Morelos fue bien calificada con 36.9 por ciento de la población que cree que es insegura la alcaldía del poniente, aunque en sólo nueve meses, ese sitio creció 10.2 puntos en percepción de inseguridad, a 47.1 por ciento.

Iztapalapa, alcaldía que también fue presumida por las autoridades por la baja en la sensación de inseguridad, hasta el último conteo del INEGI se mantuvo con el mismo resultado de 70 por ciento de sus vecinos que piensan que no es seguro vivir ahí.

De manera paralela, la alcaldía Venustiano Carranza logró en julio del 2025 reducir sus números de sensación de inseguridad a 52.2 por ciento, en marzo del año siguiente el resultado empeoró a 56.1 por ciento.

Milpa Alta también fue mencionada en ese momento como una de las alcaldías con los mejores resultados, con 49.5 por ciento de personas que se sentían inseguras. En la publicación del último resultado de la encuesta, en marzo del 2026, el territorio aumentó el porcentaje de habitantes que creen que sus demarcación es insegura, a 53.2.